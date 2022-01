I casinò online sono posti sicuri in cui giocare?

Il fascino dei casino online non è rappresentato solo dalle proposte che offrono in termini di intrattenimento e scommesse. Il vero punto di forza è la sicurezza che molte piattaforme riescono a garantire ai propri iscritti. Ovviamente il compito di ogni giocatore è di trovare il casinò giusto per le proprie necessità, orientandosi su quelli certificati.

Potresti però avere dei dubbi rispetto alla fase di scelta, in particolare per le attività di versamento o prelievo del denaro. Ecco perché ti offriamo una panoramica completa relativa alla sicurezza offerta da casino online del calibro di Bet365 Casinò e molti altri ancora.

Cosa rende un casino online sicuro e protetto?

Prima di tutto il livello di protezione, attraverso la crittografia SSL e HTTPS, dei dati e dell’account di un giocatore. Ricordiamo che in Europa bisogna aderire alle regole GDPR, per offrire l'autorità di approvare o annullare la raccolta dei dati di un giocatore sul web. Ma per sentirsi al sicuro è bene anche considerare che tipo di provider e software house collaborino con la piattaforma scelta. Realtà come NetEnt, Microgaming ed Evolution Gaming, per citarne alcune, non si metterebbero mai al fianco di casinò non sicuri. Inoltre, grazie ai miglioramenti della regolamentazione del gioco d'azzardo online, le autorità competenti possono valutare tutti i giochi da casinò. In questo modo si verifica la trasparenza e la casualità di ogni titolo offerto. Stesso discorso vale per i pagamenti, ovvero per i depositi e per i prelievi. I migliori casinò non solo introducono modalità di pagamento moderne e tecnologiche, ma puntano soprattutto sui grandi classici. Dalle carte di credito/debito Visa e Mastercard ai bonifici bancari, senza dimenticare poi i portafogli elettronici più usati e popolari a livello mondiale. Ciò accade perché la loro sicurezza e protezione gli permette di collaborare con un'ampia gamma di fornitori di servizi di pagamento affidabili.

Le cose da fare per essere al sicuro online

Prima di iscriversi su una piattaforma online bisognerà quindi valutare che livello di sicurezza e divertimento possa offrire. La prima cosa da fare è verificare quali sono e come sono le recensioni e valutazioni effettuate da altri giocatori o esperti. Sono infatti un ottimo indicatore per riconoscere quali sono i casinò più quotati e apprezzati per il proprio operato. Difficilmente un giocatore elogia una piattaforma di gioco d’azzardo se non presenta un buon catalogo di giochi da casinò e offerte valide. Quando invece ci si trova di fronte a un nuovo casinò, la prima cosa da ricercare è la presenza di una licenza regolare del Paese di riferimento. E magari è opportuno anche considerare l’eventuale presenza di una certificazione come eCOGRA. Questi due fattori certificano la tutela dei giocatori e l’affidabilità di un casino online. Infine è doveroso controllare come operi il servizio di assistenza del casinò. Una buona piattaforma offre più modalità di contatto, spaziando dal numero di telefono fino al contatto email o attraverso Live chat. E soprattutto bisogna essere certi che le tempistiche di risposta siano veloci.

I casinò mobili sono sicuri?

La garanzia di sicurezza non deve essere presente solo quando si gioca da computer, ma anche attraverso i casinò mobile. Ci sono infatti molti giocatori che amano occupare il proprio tempo libero utilizzando uno smartphone per piazzare le proprie scommesse. Un operatore deve quindi essere in grado di lavorare a 360° per coprire anche tutti quei gamer che amano scommettere e divertirsi da tablet e telefono cellulare. Gli stessi giochi, le stesse operazioni finanziarie e le puntate devono rispettare alti standard di sicurezza e proteggere i clienti. E se parliamo di gioco da mobile facciamo riferimento sia alla modalità mobile da browser ma anche alle app che alcuni casino online offrono per un’esperienza ancora più avvolgente. È doveroso ricordare che molte persone che usano uno smartphone Android spesso non hanno installato un antivirus e nessun altro software di sicurezza. Proprio per questo motivo è anche compito del casinò riuscire a massimizzare il livello di protezione.

Conclusione

Non possiamo dire che tutti i casino online siano sicuri, ma ci sono grandi certezze rappresentate da quelle piattaforme che hanno saputo lavorare attentamente per adeguarsi agli alti standard di sicurezza. Il buon lavoro di un operatore, delle autorità di controllo e la ricerca attenta di un giocatore possono alzare i muri e tenere alla larga ogni tipo di truffa. Sfrutta i nostri suggerimenti per identificare un casinò affidabile e aiutare da qualche recensione sicura che trovi online su portali firmati da esperti del settore. Solo così potrai vivere con totale divertimento ogni tua scommessa su un casino online.