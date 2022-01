Dalla Cassa Rurale e Artigiana di Boves un premio agli alunni meritevoli

Anche quest’anno la Cassa Rurale ed Artigiana di Boves premia i Soci ed i figli di Soci che si sono distinti con il massimo dei voti al termine del percorso scolastico della scuola media, al conseguimento del diploma oppure della laurea magistrale.

“E’ un segnale di attenzione e di incoraggiamento verso i giovani di oggi, che domani saranno parte integrante del tessuto economico e produttivo”: queste le parole del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sergio Marro.

Ben 93 sono i ragazzi che verranno premiati per una cifra totale di 51.000 euro.

Prendendo in considerazione gli ultimi 5 anni, sono stati consegnati riconoscimenti a circa 400 Soci o figli di Soci, per un valore complessivo di oltre 200.000 euro.

Considerando il biennio trascorso, la voglia di incontrare i premiati ed i loro familiari era tanta, motivo per cui era stata organizzata una serata a loro dedicata presso il Teatro Toselli di Cuneo.

Stante l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, la Banca ha voluto privilegiare la sicurezza di tutti, motivo per cui la serata è stata annullata, ma l’incontro in presenza, di sicuro valore aggiunto, non mancherà, in quanto i premiati verranno ricevuti individualmente presso la Sede di Boves, dove ci sarà l’occasione per alcune considerazioni e per un ulteriore complimento per gli ottimi risultati scolastici raggiunti.