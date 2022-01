Black Racing Squadra Corse e Top Serramenti ancora insieme nel 2022

“Poter programmare la stagione entrante avendo nuovamente al nostro fianco un partner importante come Top Serramenti e Top Serramenti Design è molto importante a livello strategico e di questo sono davvero molto soddisfatto. C’è una forte intesa con il titolare Mauro Oreglia, che ringrazio per l’impegno e la serietà”.

Con queste parole il team manager della squadra cuneese Black Racing Squadra Corse, Simone Barale, ha espresso l’entusiasmo per aver concluso l’accordo con il quale i brand Top Serramenti e Top Serramenti Design continueranno ad appoggiare la squadra in qualità di sponsor principale anche per la stagione 2022.

I programmi del Team, condivisi con tutti gli sponsor, vedono piloti e tecnici ormai definiti e pronti per scendere nuovamente in pista nella Coppa Italia Velocità 2022 nella quale, oltre alla pluriennale collaborazione con la Penny Racing Service di Ferrara, vi sarà il diretto apporto della Andreani Group per quanto riguarda il reparto sospensioni.

A difendere i colori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo saranno il veterano Stefano Boselli di Reggio Emilia, al via nella prestigiosa Pirelli Cup Championship in sella alla Yamaha R6 che quest’anno, per la prima volta, sarà allestita in configurazione Supersport. Al suo fianco, nel team ufficiale, vi sarà il mantese Marco Cottone, campione TCIV 2020, schierato al via della Pirelli Cup Challenge in sella alla nuova Yamaha R1, anch’essa aggiornata con l’elettronica ufficiale Yamaha Racing.

E’ ancora in via di definizione il team satellite, che supporterà la squadra ufficiale, per un campionato che si prospetta emozionante, con tante novità, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza, per far fronte all’emergenza sanitaria.

Maggiori informazioni potranno essere visualizzate sul sito internet www.blackracingsc.com e sulle pagine Instagram (blackracingsc) e facebook (Black Racing Squadra Corse).

Ecco le date del campionato 2022, che si svolgerà su sei weekend di gara:

Round 1 e 2: 23/24 Aprile - Cremona Circuit

Round 3 e 4: 14/15 Maggio - Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Round 5 e 6: 04/05 Giugno - Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”

Round 7 e 8: 02/03 Luglio - Autodromo Internazionale del Mugello

Round 9 e 10: 27/28 Agosto - Autodromo Internazionale del Mugello

Round 11 e 12: 01/02 Ottobre - Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.