Covid-19: nel primo giorno di zona arancione, il Piemone supera gli 800.000 positivi totali

- I CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 7.526 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 5.090 dopo test antigenico), pari al 14,1% di 53.389 tamponi eseguiti, di cui 47.309 antigenici. Degli 7.526 nuovi casi gli asintomatici sono 6.450 (85,7%).



I casi sono così ripartiti: 5.962 screening, 1.231 contatti di caso, 333 con indagine in corso.



Il totale dei casi positivi diventa 800.908, così suddivisi su base provinciale:

65.957 Alessandria

37.079 Asti

29.967 Biella

111.475 Cuneo (-102 da ieri)

62.323 Novara

419.682 Torino

28.300 Vercelli

29.588 Verbano-Cusio-Ossola

3.929 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi

12.608 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale



I ricoverati in terapia intensiva sono 153 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.140 (+20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 171.001.



I tamponi diagnostici finora processati sono 13.682.717 (+53.389 rispetto a ieri).



- I DECESSI

Sono 19, 3 di oggi, idecessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale diventa quindi 12.481 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.644 Alessandria

763 Asti

475 Biella

1.541 Cuneo (+1 da ieri)

1.003 Novara

5.961 Torino

574 Vercelli

401 Verbano-Cusio-Ossola

119 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte



- I GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 615.133 (+9.834 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

53.121 Alessandria

30.572 Asti

22.400 Biella

88.153 Cuneo (+1326 da ieri)

51.495 Novara

317.563 Torino

21.728 Vercelli

23.984 Verbano-Cusio-Ossola

2.222 extraregione

3.895 in fase di definizione