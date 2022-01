Mondovì: il Cfpcemon apre le iscrizioni al “Corso per Tecnici Specializzati in Ospitalità Turistica”

“Sembra impossibile ma è così: in un periodo storico così complesso il comparto turistico cuneese sta attraversando una fase di grande crescita e trasformazione e le strutture alberghiere e para-alberghiere della provincia rivestiranno un ruolo sempre più rilevante all'interno di questo contesto così sfidante. Per vincere la sfida servono soprattutto persone competenti.”

Sono parole di Nicola Facciotto – professionista di spicco nel settore turistico, Ceo di Kalatà (l’impresa culturale che ha creato l’esperienza “Magnificat” e ne ha esportato il modello di business in altre realtà tra Piemonte e Liguria) e coordinatore del corso di specializzazione rivolto agli operatori turistici giunto alla sua 3° edizione.

“Il corso per Tecnici Specializzati in Ospitalità Turistica, organizzato nella sede di Mondovì del Cfpcemon, è un'occasione preziosa per ogni realtà interessata a far crescere e aggiornare le competenze del proprio personale, garantendo ai partecipanti un solido bagaglio di conoscenze riguardo l'offerta turistica del territorio, le relative modalità di fruizione e gli strumenti più innovativi ed efficaci per la promozione delle proposte.”

Connessione, Creatività, Resilienza, Scoperta. Sono alcuni vocaboli scelti dai protagonisti delle passate edizioni per definire la loro esperienza di formazione ma quello che meglio descrive il percorso è “Una Valigetta degli attrezzi”

È proprio questo l’intento del corso: arricchire la valigetta degli operatori con strumenti, utilizzabili da subito, per valorizzare il proprio lavoro, il proprio progetto, il proprio territorio. Crescono le persone, cresce il business, cresce il territorio.

Fornire ai partecipanti una profonda conoscenza del territorio, buone abilità nella comunicazione, capacità di gestione delle richieste ed importante senso organizzativo sono gli obiettivi che si prefigge il team di docenti consolidato. Lo farà attraverso materie quali Offerta turistica territoriale, Ospitalità ed accoglienza turistica, Promozione turistica, Informatica funzionale alla gestione turistica, Lingua inglese, Sicurezza per un totale di 250 ore.

Il corso è gratuito (Finanziato dal POR FSE) e si svolgerà dalle 17.30 alle 21.30 nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì a partire da inizio febbraio. È riservato alle persone che lavorano oppure hanno precedente esperienza nel settore turistico e prevede un esame finale con commissione nominata dalla Regione Piemonte per il rilascio della Specializzazione. I posti disponibili sono max 16 assegnati in base ad una verifica delle conoscenze pregresse e alla motivazione alla frequenza che verranno accertate in un colloquio iniziale.

Iscrizioni su http://www.cfpcemon.it/it/course-details?ref=16044.

