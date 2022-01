Calcio Serie D - Bra-Caronnese a reti bianche, l'analisi di mister Floris: "Pareggio risultato giusto" (VIDEO)

Bra e Caronnese si annullano a vicenda nella sfida della 19^giornata disputata domenica pomeriggio al "Bravi".

Incontro privo di grosse emozioni, con le occasioni da rete ridotte al lumicino, tanti falli e cartellini gialli.

Lo 0-0 finale è fedele specchio di quanto visto in campo e può soddisfare più gli ospiti, invischiati nella lotta salvezza che i giallorossi.

La nota più positiva in casa Bra è il rientro da titolare di capitan Rossi, out dallo scorso mese di giugno per un grave infortunio al ginocchio.

Nel video i commenti post match dei due tecnici, Scalise e Floris e di Alessandro Rossi