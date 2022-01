Campionati Regionali di Salti e Lanci: Federico Palladino Campione Regionale

Lo Stadio Primo Nebiolo di Torino ha ospitato il campionato regionale di lanci invernali, per le categorie Master e getto del peso cadetti.

Il carruccese Federico Palladino si è laureato campione Regionale di categoria con una spallata misurata a 10,93 metri, mentre il compagno di squadra Matteo Scarrone è salito sul secondo gradino del podio con la miglior prova misurata a 10,17 metri.

Una bella soddisfazione per i due giovani (Federico proveniente dal Polo di Carrù e Matteo da Mondovì) e per i rispettivi allenatori Marco Chiecchio e Ferdinando Pace, che durante la stagione cercheranno di preparare al meglio loro e l’intera squadra per renderla competitiva in tutte le specialità in vista dei campionati societari.

Nel pistino indoor invece si è disputato invece il Campionato Regionale Indoor dei salti in estensione (lungo e triplo). Esordio stagionale nel salto in lungo maschile per Valter Cerri che lo scorso anno si è atterrato a 6,87 metri: non troppo positiva la sua prima uscita terminata con un 8° posto e un miglior salto misurato a 6,19 metri. In gara anche le allieve Alice Boasso, Federica Peyra e Beatrice Dotta (assente Celeste Dotta) che hanno saltato rispettivamente a 4,52, 4,46 e 3,73 metri: si segnala il record personale per la Peyra, l’esordio assoluto in gara per la Dotta (proveniente dal corso di avviamento attivato nel mese di settembre a Carrù) e i progressi tecnici della Boasso: quando riuscirà a sistemare la rincorsa, il muretto dei 5 metri sarà ampiamente alla sua portata. Soddisfatto comunque il tecnico monregalese Andrea Oderda, ex lunghista degli anni 90, che a partire da quest’anno è alla guida del settore salti con il supporto dell’astigiano Beppe Colasuonno: “Per i ragazzi era importante riprendere dimestichezza con le gare: il meteo ci accompagna e qualche allenamento specifico in pedana riusciremo a svolgerlo nonostante il freddo. Lavoriamo sodo per preparare la stagione estiva al meglio.”