Sci alpinismo, Trofeo SkiAlp: Filippo Bernardi (Valle Varaita) terzo nella categoria U20

Oltre 150 sono stati gli atleti che a Crevacol, in Valle d'Aosta, hanno preso il via al Trofeo SkiAlp, tappa valida per la Coppa Italia giovanile di sci alpinismo.

Nel vallone del Gran San Bernardo, sotto la Tête de Crevacol, si sono dati battaglia gli skialper nella quinta tappa della Coppa Italia di sci alpinismo.

Il Piemonte sale sul podio nella categoria U20 maschile grazie ad una brillante performance di Filippo Bernardi (Valle Varaita),che si piazza al 3° posto alle spalle del vincitore, l'atleta del centro sportivo Esercito, Luca Tomasoni e Davide Sambruzzi (Alta Valtellina).

8° e 13° posto per Giuseppe Cantamessa (Val Vermenagna) e Matteo Cavallo (Valle Varaita).

Nella categoria U16 è Luca Curioni (Valtartano) ad aggiudicarsi la vittoria, mentre i piemontesi Thomas Bernardi (Valle Varaita), Francesco Armando (Valle Maira) ed Emanuele Margaria (Valle Varaita) tagliano il traguardo in 12^, 17^ e 21^ posizione.

Negli U18 vince Simone Compagnoni (Alta Valtellina); all'8° e all'11° posto si sono classificati Matteo Muro (Bardonecchia) ed Emanuele Balmas (Prali). Francesco Civallero (Tre Rifugi) chiude la sua prestazione al 32° posto.

Nella categoria U14, il cuneese Lorenzo Galvagno (Valle Varaita) si aggiudica il 7° posto vinta dal bergamasco Gioele Migliorati (Presolana).