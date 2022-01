Visita dei Marò della Garibaldi al Memoriale della “Cuneense“

Una delegazione di Marò, impegnati in questi giorni in alta Valle Stura per delle esercitazioni, ha fatto visita alle sale storiche del Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, situato presso la vecchia stazione ferroviaria di Cuneo Gesso, per ricordare i caduti ed i dispersi della campagna di Russia di ben 79 anni or sono.

I Marò, accompagnati dal loro Comandante, il capitano di Fregata Daniele Lucidi e dal comandante del 2° Reggimento Alpini di stanza a San Rocco Castagnaretta, colonnello Giuseppe Sgueglia, sono stati accolti dal presidente del memoriale Aldo Meinero e da alcuni alpini volontari.

Il Comitato del Memoriale