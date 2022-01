A Roddino "Mens sana in corpore sano": incontri per gli over 70

Chi lo ha detto che dopo i 70 anni non si è più giovani? A Roddino sanno bene che, per essere giovani, ci vuole una “Mens sana in corpore sano”. Questo è il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune, ed il particolare dal vice sindaco Angela Stralla e dalla nuova associazione Langainsieme, a favore della popolazione ultra settantenne.



Un primo assaggio, svoltosi a novembre, è stato ben accolto con un insperato successo, ed ora, a partire dal 27 gennaio, sono in programma otto incontri, fino al 25 febbraio tra serate dedicate all’attività fisica e alla socializzazione.



Molto soddisfatto il sindaco Marco Adriano che dichiara: «Questa iniziativa è stata accolta bene nelle date zero di novembre scorso. Galvanizzati proponiamo nuovi incontri ora. Ringrazio il vice sindaco Angela Stralla, l’associazione Langainsieme e il professor Gianluigi Mancardi, vero motore del “movimento over 70”, che, da più di un anno, opera sul territorio, a favore delle persone: il ricavato delle sue visite (ad un prezzo irrisorio) è stato donato di fatto per finanziare questa prima fase di attività. Esorto le persone a diventare volontari per organizzare ancora meglio e di più. L’amministrazione ringrazia anche Remo Schellino, Matteo Papurello e soprattutto Paola Iorio che si sono prestati a questo esperimento che ci auguriamo possa essere utile alla comunità roddinese, e non solo».

IL PROGRAMMA



Giovedì 27 gennaio: presso il salone parrocchiale alle ore 16,00 proiezione del DOCUFILM di Remo Schellino Ritorno a Mauthausen Testimonianza di Ferruccio Maruffi

Giovedì 3 febbraio: presso il salone parrocchiale alle ore 16,00 ATTIVITÀ MOTORIA E SALUTE PSICOFISICA NELLA TERZA ETÀ con la presenza della fisioterapista PAOLA IORIO ( consigliamo un abbigliamento “comodo”)

Venerdì 4 febbraio: presso il salone parrocchiale alle ore 16,00 Medicina di genere: le differenze biologiche e culturali che influenzano la medicina per i maschi e le femmine. di e con il professor Gianluigi Mancardi

Giovedì 10 febbraio: presso il salone parrocchiale alle ore 16,00 ATTIVITÀ MOTORIA E SALUTE PSICOFISICA NELLA TERZA ETÀ con la presenza della fisioterapista PAOLA IORIO ( consigliamo un abbigliamento “comodo”)

Giovedì 17 febbraio: presso il salone parrocchiale alle ore 16,00 ATTIVITÀ MOTORIA E SALUTE PSICOFISICA NELLA TERZA ETÀ con la presenza della fisioterapista PAOLA IORIO ( consigliamo un abbigliamento “comodo”)

Venerdì 18 febbraio: presso il salone parrocchiale alle ore 16,00 “COSA SI INTENDE PER DIETA DELLA LONGEVITA’?” con la presenza del dietista e biologo Matteo Papurello

Giovedì 24 febbraio: presso il salone parrocchiale alle ore 16,00 ATTIVITÀ MOTORIA E SALUTE PSICOFISICA NELLA TERZA ETÀ con la presenza della fisioterapista PAOLA IORIO ( consigliamo un abbigliamento “comodo”)

Venerdì 25 febbraio: presso il salone parrocchiale alle ore 16,00 La cefalea: il “mal di testa” un problema che sembra essere semplice ma in realtà è molto più complesso. di e con il professor Gianluigi Mancardi

INGRESSO CON GREEN PASS

Per l'attuale disponibilità di posti limitata la prenotazione è obbligatoria presso gli uffici comunali: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alla 12.

Tel 0173-794133 Whatsapp 351-6910661.