A Saluzzo sentita cerimonia per il 79° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka

Saluzzo, cerimonia delle Penne Nere per il 79° anniversario della battaglia Nowo Postojalowka

Come sempre una cerimonia sentita anche se svolta in forma semplice e senza sfilata per le restrizioni Covid.

Le Penne nere si sono ritrovate domenica 23 gennaio a Saluzzo, in corso Beato Ancina, davanti al monumento dell’Alpino per ricordare la Battaglia di Nowo Postojalowka, al suo 79° anniversario, e commemorare il sacrificio della Divisione Cuneense, delle migliaia di giovani che morirono nella steppa russa, a temperature intorno ai 40° sotto zero, con scarso equipaggiamento, viveri e munizioni.

Presenti in rappresentanza del comune di Saluzzo il consigliere Lauro e il pro sindaco Eros Demarchi, il consigliere nazionale di riferimento Antonio Franza per il Consiglio nazionale.

Alla cerimonia coordinata dal generale Giacomo Verda era presente il presidente Ana Monviso Piergiorgio Carena con tutto il consiglio direttivo e i presidenti sezionali di Cuneo e Mondovì con i loro vessilli, oltre ad un ufficiale del primo Reggimento Artiglieria da montagna di Fossano, in rappresentanza dei militari in armi.