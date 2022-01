Bagnolo Piemonte, cambio medico di medicina generale per gli assistiti del dottor Ambrosio

Dal 1 febbraio 2022 , il dr. Federico Ambrosio, che ha assicurato in via straordinaria la sua attività di medico di medicina generale oltre che nei Comuni di Revello, Sanfront e Martiniana Po, anche nel Comune di Bagnolo Piemonte, con ambulatorio presso la Sede distrettuale - I.P.A.B. “D. Bertone” di corso Vittorio Emanuele 32, terminerà tale incarico provvisorio a carattere straordinario.

Entro tale data quindi, al fine di garantire la continuità assistenziale ed evitare di rimanere temporaneamente senza medico, gli assistiti già in carico a suo tempo al Dr. Garello ed ultimamente assegnati provvisoriamente al Dr. Ambrosio, che non si siano già iscritti negli elenchi di altro medico titolare, sono invitati ad effettuare una nuova scelta di un medico con disponibilità di posti tra quelli presenti nel Comune di Bagnolo Piemonte e Comuni vicini, compresi i medici titolari che hanno accettato un parziale aumento temporaneo del massimale ed i medici incaricati provvisori/sostituti, disponibilità complessiva sufficiente a garantire l’iscrizione a tutti gli assistiti in tale condizione e della quale si ringrazia.

La scelta di un medico di Medicina Genarle è possibile presentandosi presso gli sportelli distrettuali muniti di codice fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta delegata (modulo disponibile presso gli sportelli o sul sito ASL).

Si precisa che:

la scelta nei confronti di medici titolari sotto il massimale ha validità p er tutti gli assistiti ed è a tempo indeterminato

la scelta in favore dei medici titolari con aumento temporaneo del massimale e dei medici incaricati/sostitut i è riservata agli assistiti già in carico al Dr Ambrosio e che tale scelta ha validità temporanea , fino a inserimento di un nuovo medico incaricato, cui verranno riattribuite d’ufficio tali scelte.

A tale scopo è prevista la sottoscrizione di un modulo di informativa e accettazione di assegnazione temporanea del MMG

L’elenco dei medici disponibili, suddiviso tra medici titolari con possibilità di scelta a tempo indeterminato e medici titolari/incaricati provvisori/sostituti con possibilità di scelta temporanea, con relativi sedi ed orari, è disponibile presso gli sportelli dell’ASL. Si precisa che sono disponibili sia medici con ambulatorio nel Comune di Bagnolo Piemonte che nei Comuni vicini.

Orari degli sportelli distrettuali

Saluzzo (Sportello multifunzione): dal lunedì al venerdì orario continuato dalle 8 alle 17.

Barge: lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30

Bagnolo: mercoledì dalle 9 alle 12.30

Paesana: venerdì dalle 9.30 alle 11.30