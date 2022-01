Cambio della guardia all’Ipercoop Mondovicino: Cosimo Giudice lascia la dirigenza dopo tre anni di grandi rinnovamenti

Cambio nella direzione all’Ipercoop Mondovicino. Tre anni dopo il suo arrivo a Mondovì, il dottor Cosimo Giudice torna in Liguria con il nuovo compito di dirigere, dal prossimo 7 febbraio, l’ipermercato Coop di Albenga in provincia di Savona. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, l’ipermercato monregalese ha mantenuto una buona performance, sia sotto l’aspetto occupazionale che dei risultati economici, quest’ultimi decisamente migliorati.

Nei tre anni sono stati tanti i cambiamenti messi in atto dal direttore Giudice. L’Ipercoop Mondovicino si è dotata di nuovi servizi, come ad esempio la spesa a domicilio e il sistema digitale “Salvatempo”, e ha avviato numerose collaborazioni commerciali con alcune aziende del territorio. Ma sono state soprattutto le indiscutibili capacità relazionali dell’ormai ex direttore a fare la differenza. Cosimo Giudice ha saputo intessere ottimi rapporti con le varie realtà istituzionali e associative della zona.

Le tantissime iniziative benefiche e i contributi concreti per le realtà bisognose della zona non sono passate inosservate. Senza dimenticare poi l’impegno profuso in campo sportivo, con la sponsorizzazione della Lpm Bam Mondovì, la squadra che partecipa al campionato di pallavolo femminile di Serie A2. Dal prossimo 29 gennaio l’Ipercoop Mondovicino vedrà nei panni di direttore Andrea Di Cursi, che nei mesi scorsi ha potuto beneficiare dell’affiancamento proprio del dott. Giudice.

Il neo direttore conosce bene la realtà monregalese, per averla vissuta in prima persona dal 2010 al 2018, quando nell’Ipercoop di Mondovì ha ricoperto il ruolo di “Manager”. Cinquantaquattro anni di Savona, Di Cursi è un grande appassionato di cucina. Nei ritagli di tempo gestisce anche un home restaurant a Savona, unitamente a un proprio “blog” su YouTube (andrea home restaurant savona) con interessanti consigli e ricette di cucina.

Tanta passione anche in ambito sportivo, dal calcio alla pallavolo, dal basket al tennis e con un passato da giocatore di pallamano che lo ha portato fino al campionato di Serie B. Al nuovo direttore spetterà il compito di proseguire sul solco scavato dal suo predecessore, contribuendo ad assicurare stabilità e futuro a una cooperativa che garantisce lavoro a più di novanta persone.