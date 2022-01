Dalla Fondazione CRC oltre 1 milione di euro con i bandi del programma "Attrazione risorse"

Sono online i bandi 2022 di Attrazione Risorse, il programma con cui la Fondazione CRC mette a disposizione 1,1 milioni di euro per contribuire al finanziamento di azioni progettuali e iniziative - promosse a livello locale, regionale e nazionale – dedicate a promuovere e rafforzare lo sviluppo del territorio provinciale.



Al fianco delle misure Progettazione e Cofinanziamento già attivate nelle precedenti edizioni, la principale novità è costituita da un Bando dedicato al PNRR, il Piano nazionale che sta entrando in queste settimane nella piena operatività con la pubblicazione di diversi bandi.



Il programma Attrazione Risorse si articola in tre filoni:

- Bando PNRR prevede una dotazione di 500 mila euro ed è dedicato a sostenere i soggetti della provincia di Cuneo principalmente nella fase di attrazione di tali risorse con una gestione il più efficace possibile. La misura coprirà l’80% dei costi di progettazione, entro il limite massimo di 8 mila euro in caso di studi di fattibilità preliminari e fino a 25 mila euro in caso di studi di progettazione ed esecutivi di maggior dettaglio. Il richiedente si impegna a coprire il restante 20% con risorse proprie.



- Bando per Attrazione Risorse Europee, che prevede due misure:

o Misura Progettazione: mette a disposizione 100 mila euro per coprire le spese di redazione di proposte progettuali da presentare nell’ambito di iniziative e programmi finanziati con fondi europei a gestione diretta e della cooperazione territoriale europea. La misura coprirà l’80% dei costi totali ammissibili, il 20% è richiesto come cofinanziamento. Per i beneficiari è prevista la partecipazione a un programma di 3 incontri formativi che saranno attivati nel corso del 2022.

o Misura Cofinanziamento: mette a disposizione 200 mila euro per bandi che richiedano

cofinanziamento. L’entità del contributo dipenderà dalle caratteristiche e dalle dimensioni

del progetto e verrà valuterà di volta in volta



- Bando per Attrazione Risorse Nazionali e Regionali, che prevede due misure:

o Misura Progettazione: mette a disposizione 100 mila euro per coprire le spese di redazione di proposte progettuali da presentare nell’ambito di bandi e iniziative nazionali e regionali. La misura coprirà l’80% dei costi totali ammissibili, il 20% è richiesto come cofinanziamento. Per i beneficiari è prevista la partecipare a un programma di 3 incontri formativi che saranno attivati nel corso del 2022.

o Misura Cofinanziamento: mette a disposizione 200 mila euro per bandi che richiedano

cofinanziamento. L’entità del contributo dipenderà dalle caratteristiche e dalle dimensioni

del progetto e verrà valuterà di volta in volta.



I bandi sono disponibili a questa pagina e resteranno aperti fino a esaurimento delle risorse disponibili entro la data del 31 dicembre 2022. A fianco del finanziamento, i diversi bandi prevedono anche specifiche azioni di sensibilizzazione e informazione sulle diverse opportunità previste a livello europeo e nazionale.



La scorsa settimana la Fondazione ha anche inaugurato una newsletter intitolata PNRR News, finalizzata a informare gli enti del territorio sulle opportunità del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Gli interessati possono iscriversi su questa pagina.



“La capacità del nostro territorio di attrarre risorse dal livello europeo, nazionale e regionale è centrale per assicurare alla comunità provinciale interventi strutturali in grado di garantire sviluppo e innovazione. Con questa edizione di Attrazione Risorse la Fondazione ha inoltre voluto inserire, a fianco delle misure già sperimentate nelle scorse annualità, un bando dedicato al PNRR: un’occasione preziosa che, anche con il nostro supporto, potrà attivare investimenti di grande impatto per le future generazioni” dichiara Ezio Raviola, vice presidente della Fondazione CRC.