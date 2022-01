Dalla Regione contributo strordinario di 150mila euro a Guarene

Il Comune di Guarene si è aggiudicato un contributo straordinario di 150mila euro dalla Regione Piemonte per l’utilizzo in opere contro il dissesto idrogeologico in frazione Bassi. Il costo complessivo dell'intervento è di 180mila euro. Il Comune aggiungerà fondi propri per la parte non coperta dalla contribuzione.

Da ormai diversi anni - conseguentemente agli ultimi eventi meteorici - i canali resistenti non contengono più le acque, rendendo necessari lavori di regimazione.