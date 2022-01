Dario Tallone: "Fossano ha lavorato tanto, nel 2021. Ora siamo pronti per i fondi PNRR"

Anche a Fossano l'inizio dell'anno è, inevitabilmente, tempo di bilanci. E il sindaco Dario Tallone non può che presentarsi soddisfatto a quello che il 'tirare le somme' della metà del suo primo mandato amministrativo: "Nonostante la grossa problematica della pandemia, in due anni mezzo, abbiamo realizzato 855 delibere di giunta, e io personalmente ho firmato 55 decreti e 54 ordinanze - ha detto - : l'impegno preso in campagna elettorale è stato senza dubbio mantenuto".



Tallone ha descritto lo 'stato dell'arte' del territorio fossanese nell'ultima puntata di "Backstage", l'approfondimento del nostro giornale condotto da Gian Maria Aliberti Gerbotto. Al centro dell'appuntamento in diretta sulla pagina Facebook di TargatoCn, le tematiche degli interventi pubblici e dei fondi del PNRR, profondamente legate.



"Quando arriveranno concretamente i sostegno sapremo come spenderli - assicura Tallone - : nel corso dell'anno abbiamo proposto 34 progetti, per un intervento complessivo di 74 milioni di euro. Sono tanti, ma abbiamo voluto sforzarci il più possibile per valorizzare il patrimonio comunale esistente e realizzare nuove opere. Fondamentale nell'accesso ai fondi PNRR la riorganizzazione degli uffici operata come da programma elettorale, e la presenza in consiglio comunale del senatore Giorgio Maria Bergesio".



"Per realizzare lavori pubblici è necessario allocare e ricercare le risorse, e su questo ci stiamo davvero impegnando al massimo - continua Tallone - , nonostante le varie difficoltà riscontrate dagli uffici, che ringrazio profondamente".



Per quanto riguarda le opere pubbliche in progetto, l'intenzione è quella di realizzare nuovi spogliati e nuove tribune al campo comunale di calcio, la creazione di un campo da calcio-rugby con annessi servizi in villaggio Santa Lucia. Ma anche la realizzazione delle fognature bianche dove necessario, la riqualificazione dell'area ex-macello.



E' in fase di esecuzione, poi, un progetto che riguarda una profonda manutenzione del castello degli Acaja, con l'intenzione di recuperare l’area della biblioteca comunale e il cortile, e anche alcune stanze inutilizzate. In primavera si concluderanno i lavori di restyling dei vialetti del cimitero e si pensa anche di aggiustare la struttura del cinema 'I Portici' e l'annosa questione della tettoia del Foro Boario.



"Il patrimonio del territorio comunale è vasto e ampio, pieno di realtà che vanno a tutti i costi valorizzate - ha aggiunto Tallone - : il palazzo comunale ha già visto alcuni interventi sullo scalone ma intendiamo recuperarne alcune parti in disuso e rifare serramenti e tetto. Vogliamo poi intervenire sulle case dei marescialli, che sono un bruttissimo biglietto da visita per Fossano. Gli immobili comunali sul territorio, tra terreni e fabbricati, sono circa 2.500: il lavoro da fare è molto, ma personalmente non mi sono ancora stancato di operare pancia a terra per il bene della nostra città".