Finanziato con 63 mila euro il progetto “Go Active – giovani per il Territorio”

Il Comune di Castelletto Stura, in collaborazione con i comuni di Morozzo (capofila), Margarita e Montanera ha partecipato al Bando “giovani in contatto” promosso dalla Fondazione CRC (scadenza 29 ottobre scorso) con un progetto dal titolo “Go Active – giovani per il Territorio”. Il progetto ha trovato riscontro positivo presso la Fondazione CRC che a fronte di una richiesta di contributo per €68.000 circa ha concesso, con delibera del consiglio di Amministrazione del 24 gennaio, un finanziamento di €63.000.

Per i comuni coinvolti si tratta di un progetto ambizioso: Go Active rappresenta la volontà delle amministrazioni comunali partner di creare occasioni di aggregazione e partecipazione per i giovani, ma anche di rinsaldare le radici con il territorio e la comunità attraverso la conoscenza, l'esperienza e la memoria dei propri luoghi di appartenenza. Al tempo stesso il progetto è occasione di scambio e dialogo tra mondo adulto e mondo giovanile, in un orizzonte di collaborazione che possa durare nel tempo e permettere ai giovani di maturare idee e progetti di sviluppo per il proprio territorio e la comunità; l’idea è quella di creare un aggancio con il gruppo di giovani Yepp CN6OF già attivo sui quattro comuni. Le realtà coinvolte nella progettazione, oltre ai comuni già citati e le rispettive Pro Loco sono: le Cooperative sociali Emmanuele e MoMo, il Parco Fluviale Gesso e Stura, l’Istituto Storico della Resistenza, gli Istituti Comprensivi di Borgo Gesso (plesso di Castelletto Stura) e Morozzo. All’interno della proposta sono previste attività diversificate a seconda delle fasce di età: per i ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado (medie e superiori) saranno previsti Laboratori di educazione alle relazioni, Laboratori di media-education, Campus di educazione ambientale e alla memoria; saranno altresì previsti Corsi di formazione e di sviluppo delle competenze a partire dagli interessi espressi dagli adolescenti (laboratori artistico/culturale, benessere relazionale e corporeo, ecc.); Seminari e laboratori esperienziali sull’ambiente e i cambiamenti climatici, legati al tema della memoria e della sua attualizzazione e molto altro ancora. Nell’arco dei due anni in cui si potrà sviluppare il progetto è prevista l’organizzazione di una serie di eventi gestiti dai ragazzi insieme alle Pro Loco sui territori comunali come risultato del percorso svolto.