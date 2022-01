Fondazione CRC: al via di un'indagine conoscitiva online rivolta gli adulti tra i 25 e i 40 anni

È stato avviato, da parte della Fondazione CRC, un nuovo progetto molto importante.

Si tratta di un'indagine conoscitiva online, rivolta agli adulti dai 25 ai 40 anni che vivono nei piccoli comuni di Valle della Provincia.

L'obiettivo è quello di approfondire meglio i bisogni delle comunità, individuare le criticità, i punti di forza e le opportunità per il futuro.

"Come Fondazione - scrivono - abbiamo a cuore il benessere delle persone che vivono nei piccoli comuni delle valli e stiamo lavorando per l'attivazione di un nuovo programma sperimentale per valorizzarle e creare opportunità di sviluppo."

Qui, per quanti sono interessati, il link utile: https://vallicuneesi.fondazionecrc.it/