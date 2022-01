Riccardo Illy vuole portare il Barolo nelle sue eccellenze per diventare Langarolo Docg

Marmellate Agrimontana, cioccolato Domori e ora… il Barolo. Riccardo Illy, patron della Illy Caffè, ha dichiarato in una sua recente intervista al Corriere della Sera che vuole diventare “in punta di piedi” un Langarolo Docg, per entrare pian piano, con rispetto, nella tradizione delle Langhe, da lui tanto amate da anni, essendone un assiduo frequentatore.

Il famoso imprenditore ha firmato una lettere d’intenti per acquistare l’importante azienda vitivinicola Manzone di Monforte d’Alba, nella zona di produzione del Barolo, anche se, per essere precisi, lui stesso non conferma e non smentisce il nome della cantina, definendola comunque una realtà radicata del territorio e con una grande propensione all’export.

Un’operazione che non si riduce ad avere un marchio in più, ma conferma l’amore di Riccardo Illy per la nostra terra e per i suoi personaggi, su tutti Elio Altare e Oscar Farinetti, di cui diventa estimatore ed amico.

La sua scelta porterà la Manzone a far parte di quel Polo del Gusto (dove, come vini distribuiti, sono già presenti la Matrojanni per il Brunello, e la Taittinger per lo Champagne) che unisce molte eccellenze in un’impresa multinazionale che fattura 100 milioni di Euro, per portare il gusto ed il piacere di stare a tavola come racconto della vita e della tradizione dei territori che rappresentano.

E per Monforte d’Alba, se tutto andrà bene entro fine estate, periodo della conclusione dell’affare, sarà sicuramente un onore avere Riccardo Illy tra gli imprenditori che amano il territorio. «Simili operazioni, dichiara il sindaco Livio Genesio, confermano che la zona delle Langhe e del Roero sono sempre ambite. Credo però che la storia, la tradizione, le persone debbano essere tutelate, mantenute e valorizzate. Non dobbiamo perdere la nostra genuinità. Ben venga un imprenditore come Riccardo Illy che dichiara di essere legato a tutto questo, e che vuole rispettarlo. Il mondo cambia ma le radici devono rimanere per andare avanti, nella consapevolezza che il futuro si costruisce sempre appoggiandosi su solide basi, nel nostro caso costruite dai nostri nonni e padri che hanno creduto nella terra».