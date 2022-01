Sei una Partita Iva o un’azienda? Con Isiline navighi fino a 2 anni pagati dal Bonus Internet

Per le imprese è in arrivo una grande novità: il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha dato il via al Piano Voucher per le Imprese con l’obiettivo di favorire la diffusione della banda Ultralarga in tutto il Paese e rilanciare la crescita del mondo del lavoro.

Dedicato alle micro, piccole e medie imprese, il voucher servirà a coprire le spese per l’acquisto di servizi di connettività su un periodo di 24 mesi. Il contributo ha un valore minimo di 300€ e può raggiungere i 2500€ in base alla tipologia di offerta scelta dall’attività produttiva.

Grazie al voucher, sarà quindi possibile ottenere una connessione più performante sulla base del miglior servizio disponibile in copertura: in Provincia di Cuneo il punto di riferimento per ottenere il voucher è Isiline, azienda con sede a Saluzzo e che da più di 25 anni opera nel settore delle Telecomunicazioni grazie ad una estesa rete in fibra ottica che è il miglior servizio attualmente disponibile sul mercato.

Grazie al voucher, quindi, molte attività commerciali potranno navigare gratuitamente per 24 mesi con i fondi messi a disposizione dallo Stato: inoltre, l’offerta è valida non solo per i nuovi clienti ma anche per i già clienti, che potranno così modificare la propria offerta ottenendo una connessione ancora più performante.

Per le PMI che desiderano accedere al Bonus Internet, Isiline mette a disposizione diversi canali per iniziare a prenotare il Voucher: già da oggi è possibile telefonare al 0175-292929.

In alternativa, cliccando su questo link, https://isiline.it/bonus-internet-azienda-partita-iva/ è possibile lasciare i propri dati per registrare la propria richiesta ed essere richiamati il prima possibile.

Inoltre, passando nei negozi di Saluzzo (via Torino 48/A e piazza Cavour 3), Cuneo (piazza Europa 22), Mondovì (piazza Cesare Battisti 2/E), Fossano (via Roma 32) e Carmagnola (via Valobra 129) sarà sempre possibile ricevere informazioni e prenotare il proprio Voucher.

Isiline gestirà tutta la procedura di richiesta del Bonus, senza che i titolari di Partita IVA debbano mettersi in contatto con il MISE. Un servizio unico nel suo genere, che solamente un’azienda territoriale come il provider saluzzese può offrire.

I voucher sono però limitati e solo le prime aziende che ne faranno richiesta potranno ottenerlo: se sei proprietario di una PMI, affrettati a prenotarlo per navigare gratuitamente e ultraveloce per 2 anni!

