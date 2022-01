Cavallermaggiore, camion carico di GPL ribaltato: ancora in corso le operazioni di travaso

Ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco per il travaso del GPL del camion che si è ribaltato questa mattina, martedì 25 gennaio, quando un’autocisterna adibita al trasporto di Gas Propano Liquido si è ribaltata in un profondo fossato mentre percorreva la strada di Santa Rosalia tra Savigliano e Cavallermaggiore.

Sul posto stanno operando il Nucleo Avanzato dei Vigili del Fuoco di Milano e Torino con il supporto di diverse squadre dei Vigili di Cuneo. La zona è stata messa in sicurezza, ma al momento la strada rimane chiusa.

Le operazioni dureranno ancora per circa un paio di ore.