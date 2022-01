Corneliano dà l'ultimo saluto a Carlin, amato dai giovani sportivi

Amato e benvoluto da tutti in paese è stato un vero e proprio promotore di molti sport e del modo educativo tra i giovani. Si è sempre occupato come volontario iniziando nel 1958 con il CSI di Alba, poi tra i soci fondatori del Gruppo sportivo Volley Corneliano, poi l'atletica e il calcio. Era legato ai simboli dello sport: conservava nella sua casa fotografie, coppe e trofei. Carlin fu uno tra i primi ad entrare nel gruppo locale della Protezione Civile.

"Carlin era un signore molto conosciuto a Corneliano" - lo ricorda il sindaco Balbo - "una presenza immancabile alle partite di pallavolo della locale squadra. Amava conservare il giornale locale "la chiacchera" di cui aveva tutti i numeri pubblicati, gli attrezzi dei mestieri di una volta, i ricordi su carta e oggetti del tempo dedicato ai giovani sportivi.

I giovani di Corneliano hanno affisso un manifesto sulla bacheca comunale in piazza Cottolengo. E' bello che i ragazzi lo abbiamo ricordato in questo modo. Personalmente lo ricordo in piazza, mentre si ferma e racconta qualche aneddoto sulle tradizioni e abitudini del paese e mi invita a conoscere il suo "museo" in casa. Una persona che ha amato e vissuto con grande sentimento Corneliano".