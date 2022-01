Bagnolandia: le migliori offerte per un bagno di design

Avere le idee chiare quando si parla di arredo bagno è essenziale, forse molto più che nel resto delle stanze. È importante conoscere lo stile che si vuole ottenere per riuscire a sfruttare al meglio lo spazio che si ha a disposizione. L’obiettivo finale è solo uno: avere un bagno di design, bello e funzionale.

Parola d’ordine: design

Oggi possiamo scegliere tra una serie infinita di stili di arredo. Moderno, classico, contemporaneo, minimal, retrò, shabby chic, ogni stile porta con sé elementi essenziali che lo contraddistinguono da tutti gli altri. Pensa ad esempio allo stile shabby chic con i suoi dettagli vintage, il legno chiaro, il bianco, i cuori, difficilmente lo confonderesti con lo stile minimal.

Lo stile di arredo del bagno può essere in linea con il resto della casa oppure slegarsi dal contesto per ottenere una stanza più pratica e funzionale. Lo stile retrò, con piccoli dettagli rispolverati dalla vecchia soffitta della nonna, potrebbe non essere ciò di cui hai bisogno in bagno ma essere perfetto negli altri ambienti della casa.

Rapporto qualità/prezzo

Il bagno e la cucina sono le stanze più soggette a usura. Al loro interno trascorriamo buona parte della giornata e sono più esposte a danni accidentali o dovuti al tempo che passa. Dalla semplice pulizia ai vapori dell’acqua, dal detergente sbagliato all’uso di strumenti che possono lesionare le superfici. Ecco perché è bene cercare, per quanto possibile, di mettere in secondo piano il costo per concentrarsi sulla qualità.

I sanitari per il bagno migliori e più resistenti sono anche quelli con un prezzo maggiore. Le novità tecnologiche che li caratterizzano e i materiali resistenti difficilmente si possono ritrovare in prodotti scadenti e a basso costo.

C’è solo un modo per acquistare sanitari di fascia medio alta a prezzi vantaggiosi: affidarsi a portali che, grazie alla collaborazione duratura con brand di qualità possono permettersi costi più bassi e tariffe agevolate. Ad esempio, su www.bagnolandia.it è presente una sezione riservata alle offerte dei brand più rinomati nel settore. Gessi, Ideal Standard, Villeroy & Boch, Vitra, Ceramica Globo, sono solo alcuni dei marchi di sanitari per il bagno più conosciuti disponibili su Bagnolandia ad un prezzo scontato. Il vantaggio di queste promozioni sta nel fatto che con una spesa che rispetta diverse tipologie di budget è possibile acquistare sanitari in ceramica, rubinetterie e miscelatori a prezzi contenuti senza rinunciare alla qualità.

Come riconoscere un sanitario di qualità

Al primo posto troviamo le materie prime usate per la produzione dei sanitari. Ne esistono di due tipi: l’impasto ceramico e gli smalti di finitura. Si tratta di materie prime naturali che devono essere costantemente analizzate al fine di garantire la migliore soluzione disponibile. Scoprire cosa c’è dietro i prodotti, i test svolti per ottenere le materie prime usate per la produzione, è essenziale se si vuole acquistare un sanitario di qualità.

La facilità della pulizia è un altro requisito su cui concentrare l’attenzione. Spesso le soluzioni di fascia medio alta sono caratterizzate da specifici trattamenti che consentono di rendere più semplice ed efficace la pulizia. In particolare, l’obiettivo è quello di rendere la superficie del sanitario un ambiente sfavorevole per i batteri.

Una buona soluzione è quella di fare una piccola ricerca online per individuare i brand di settore specializzati, così da individuare le collezioni di punta migliori disponibili sul mercato.