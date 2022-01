Praticamente quando parliamo di compagnia assicurativa stiamo facendo riferimento a tutti quegli studi finanziari che vagamente appunto offrono prodotti assicurativi e ormai ce ne stanno tante in questo mercato, anche perché sono aumentati i settori nei quali le assicurazioni diciamo hanno preso il via.

Per rimanere sul generico in genere le compagnie assicurative lavorano con all'interno degli agenti che hanno un'apposita licenza per poter commercializzare delle assicurazioni e quindi proporle a tutte le famiglie o a tutte le imprese o a tutte le singole persone in poche parole e le prime assicurazioni più classiche che ci vengono in mente naturalmente sono l'assicurazione della macchina e l’assicurazione della moto.

Un'altra tipo di differenziazione che potremmo fare per le compagnie assicurative tra quelle tradizionali quelle dirette perché nella prima categoria rientrare appunto quelle classiche e quindi sono i Broker, gli agenti e le agenzie che tutti conosciamo ormai da una vita in poche parole.

Mentre parlare di quelle agenzie dirette significa parlare quelle agenzie che grazie allo sviluppo tecnologico di internet e grazie alle comunicazioni ci possono stipulare polizze anche attraverso il telefono o anche attraverso l'online riducendo così i costi di intermediazione ormai sono tante nel settore dove operano e ne abbiamo menzionato l'assicurazione della macchina o l'assicurazione della moto ma potevamo menzionare anche l'assicurazione e per le spese veterinarie perché ha degli animali domestici.

Per fare una differenziazione ancora più precisa tra le compagnie tradizionali e quelle dirette dobbiamo anche dire quelle dirette si sono diffuse molto con il boom dell'e-commerce ma soprattutto quelle abitudini di consumo che tra l'altro negli ultimi 2 anni di pandemia sono ancora di più cambiate.

Bisogna conoscere nei dettagli le differenze tra agenzie assicurative dirette e tradizionali

Se ci pensiamo bene fino a un po' di anni fa nessuno poteva mai immaginare che avremmo potuto comprare un qualcosa di così delicato come una polizza assicurativa via web, perché tutti avremmo pensato che non è conveniente perché è molto meglio andare a parlare con un incaricato in un'agenzia assicurativa per conoscere il tutto.

Questo perché magari giustamente cerchiamo sempre un contatto diretto perché poi se abbiamo dei problemi vogliamo sapere con chi parlare in poche parole.

Mentre da un po' di anni abbiamo iniziato a prendere più fiducia e ci rivolgiamo a queste assicurazioni dirette che comunque hanno dei vantaggi abbastanza considerevoli che sarebbe bene conoscere nei dettagli per capire quello di cui stiamo parlando.

Il primo vantaggio che ci viene in mente è un risparmio di tempo non indifferente perché possiamo stare da casa nostra davanti a computer e così risparmiamo tempo e fatica.

Altra cosa fondamentale che teoricamente i prezzi sono più bassi, anche se sònò sempre da valutare perché comunque non sono inclusi i costi del mantenimento degli uffici sul territorio e del personale e quindi i premi sono molto più vantaggiosi.

Mentre per quanto riguarda gli svantaggi che abbiamo accennato e cioè comunque non abbiamo un contatto diretto con una persona e quindi con il nostro assicuratore che ci può far sentire più tranquilli.