Il Bingo, com'è nato uno dei giochi sociali più famosi di sempre

Il Bingo è un gioco divertente e frizzante che da molto tempo appassiona italiani di tutte le età grazie alla sua semplicità e socialità. Le sue origini risalgono ben al sedicesimo secolo ma le regole e le modalità di gioco sono rimaste pressoché invariate fino ai giorni nostri.

Le prime forme arcaiche del gioco

Gli albori di questo emozionante gioco risalgono al decennio 1530 - 1540, momento in cui, proprio nella nostra penisola, inizia a spopolare una lotteria chiamata "Giuoco del Lotto d’Italia”. Questo passatempo era già molto simile ai concorsi a estrazione moderni ma ebbe bisogno di alcuni secoli di evoluzione aggiuntivi per raggiungere la sua forma definitiva.

In Francia, attorno al 1800, si vide per la prima volta apparire nella storia del Bingo la figura del banditore, addetta a chiamare i numeri estratti. Ai giocatori venivano assegnate carte e gettoni per registrare i numeri usciti su di una tabella divisa in nove colonne e tre righe, sulle quali erano riportate cifre tra l’uno ed il novanta. Il gioco era chiamato “Le Lotto”.

Nel secolo successivo, anche in Germania venne adottato un sistema di gioco simile con scopo educativo: i quadrati del Bingo venivano usati per insegnare ai bambini le tabelline, gli animali e la divisione in sillabe.

Da dove deriva il nome Bingo

Il nome Bingo deriva dalla versione americana del gioco creata da Hugh J. Ward, inventore che modificò il passatempo europeo per renderlo più appropriato al pubblico statunitense e presentarlo così nelle fiere itineranti della Pennsylvania. Ward fu notato da Edwin Lowe, venditore di giocattoli, che vide un grande potenziale nel gioco sia in vista di futuri profitti, sia per il divertimento che suscitava nei giocatori. Le persone utilizzavano fagioli, beans in inglese, per coprire i numeri estratti e per questo chiamavano la lotteria “Beano”. Quando nel 1929 Lowe esporta il gioco nella metropoli di New York, ne cambia anche il nome storpiandolo leggermente in Bingo, il termine che è rimasto lo stesso fino ad oggi ed è stato riconfermato anche a livello internazionale dall’avvento del Bingo Online.

Curiosa anche l’importanza della versione cinese del Bingo, il Keno, nella storia della nazione asiatica. Infatti, il governo dell’epoca utilizzò i profitti ricavati dalla lotteria per finanziare la costruzione della Grande Muraglia cinese.

Rapida diffusione nel novecento

Il successo del Bingo nel nostro continente è dovuto in parte alla crisi del settore cinematografico registrata negli anni cinquanta. Per aumentare i propri ricavi, le sale di proiezione iniziarono a organizzare partite settimanali di Bingo per coprire le serate in mancanza di nuove pellicole. La popolazione si trovò quindi a visitare un luogo che già conosceva e amava, praticando però un nuovo ed emozionante gioco adatto a tutta la famiglia.

La versione americana del passatempo approdò in Italia solamente nel 1999, quando il Bingo venne regolamentato e approvato dal Governo D’Alema. Le nuove legislazioni diedero il via all’apertura di centinaia di sale Bingo sparse su tutto il territorio italiano.

Con l’avvento di internet si è poi arrivati alle versioni del Bingo online che rendono il gioco sempre più emozionante, avvincente e sfavillante soprattutto grazie all’aiuto di speciali effetti tridimensionali, così come alla possibilità che offrono a chiunque di giocare comodamente da casa o in viaggio, anche dai dispositivi mobili.

Sia che si voglia giocare seduti in una affollata sala in compagnia di amici e parenti con in mano carta e penna, sia che si preferisca partecipare a partite online dal comfort del proprio appartamento, il Bingo rimane il gioco perfetto per divertirsi per ore e intrattenere tutta la famiglia, anche se si dispone solamente di un budget limitato.