In gita a Pian Munè di Paesana tutte le domeniche

L’inverno trascorre, le giornate sono soleggiate e la voglia di montagna continua.

La località turistica di Pian Munè, in collaborazione con l’agenzia Cta Travel di Torino, ha pensato ad una proposta per tutte le domeniche fino alla fine di febbraio.

IN PULLMAN DA TORINO A PIAN MUNE’

Con fermate in Corso Giulio (ex Auchan), Porta Susa (Corso Bolzano stallo 11), Collegno (Piazza Tricolore, via Torino), Nichelino (davanti al centro commerciale I Viali).