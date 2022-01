Elezioni Quirinale, così il voto dei parlamentari cuneesi

L’esito della prima “chiama” per l’elezione del nuovo Capo dello Stato si è conclusa, come da previsioni, con una fumata nera.

Le schede bianche hanno superato il quorum richiesto per le prime votazioni (672).

Ad esse hanno concorso la stragrande maggioranza dei parlamentari cuneesi dei vari schieramenti: da Mino Taricco e Chiara Gribaudo (Pd), passando per Marco Perosino (Forza Italia) per arrivare ai leghisti Giorgio Bergesio e Flavio Gastaldi fino a Monica Ciaburro (Fratelli d’Italia).

Solo Enrico Costa, numero due di Azione, d’intesa con la decisione assunta dal suo partito, ha votato l’attuale ministro Guardasigilli ed ex Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia.

L’unica che non ha voluto rendere noto il proprio voto è stata la ministra 5 Stelle alle Politiche Giovanili Fabiana Dadone, probabilmente per la situazione di “balcanizzazione” in cui il Movimento si trova.

Oggi si riparte con una seconda votazione sempre in programma per le 15.

Da domani, mercoledì 26 gennaio, le votazioni inizieranno alle 11.

Come si evince dall’elenco che riportiamo di seguito, nel segreto dell’urna, come da tradizione, non sono mancati i burloni.

Oltre a personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, nell’elenco compaiono anche i nomi di alcuni…morti.

LE VOTAZIONI NEL DETTAGLIO

Schede bianche: 672

Schede nulle: 51

Paolo Maddalena: 36 voti

Sergio Mattarella: 16 voti

Marta Cartabia: 9 voti

Demartini: 7

Tasso: 7 voti

Silvio Berlusconi: 7 voti

Ettore Rosato: 6 voti

Umberto Bossi: 6 voti

Marco Cappato: 5 voti

Landucci: 4

Bruno Vespa: 4

Risso: 3

Lauro: 3

Fioretti: 3

Alaia: 3

Baldini: 3

Moles: 3

Lotito: 3

Mattei: 3

Francesco Rutelli: 3

Craxi: 3

Bersani: 3

Martino: 3

Alberto Angela: 2

Roi: 2

Folgori: 2

Ciocchi: 2

Chirichella: 2

Conte: 2

De Fazio: 2

Tanasi: 2

Giorgetti: 2

Siani: 2

Leo: 2

Elisabetta Belloni: 2

Casini: 2

Casellati: 2

Amato: 2

Volpe: 1

Bandetti: 1

Gozzi: 1

Zoff: 1

Stornaiuolo: 1

Levoni: 1

Pescara: 1

Desa: 1

Novella: 1

Torromino: 1

Maisano: 1

De Rosa: 1

Mapei: 1

Chessa: 1

Gonnelli: 1

Sebastiani: 1

Gorian: 1

Borsellino: 1

Villani: 1

Gratteri: 1

Zaccardi: 1

Finocchiaro: 1

Gabutti: 1

Nordio: 1

Veltroni: 1

Cossiga: 1

Ciocci: 1

Prosperetti: 1

Razzi: 1

Calza: 1

Fresu: 1

Segni: 1

Corona: 1

Bazoli: 1

Deluca: 1

Cruciani: 1

Barbero: 1

Signorini: 1

Abbate: 1

Pastorino: 1

Pertici: 1

Amadeus: 1

Segre: 1

Mario Draghi: 1

Cassese: 1

Bindi: 1