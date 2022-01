Covid, oggi in provincia 2.400 nuovi casi e 3.100 guariti

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 18.656 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 16.132 dopo test antigenico), pari al 14,9% di 125.106 tamponi eseguiti, di cui 112.190 antigenici. Degli 18.656 nuovi casi gli asintomatici sono 16.066 (86,1%).



Ieri, lunedì, i nuovi casi erano 7.526 su una base di 53.389 tamponi (14,1%)



I casi sono così ripartiti:

15.400 screening,

2.606 contatti di caso,

650 con indagine in corso.



Il totale dei casi positivi diventa 819.564, così suddivisi su base provinciale:

67.343 Alessandria,

37.893 Asti,

30.827 Biella,

113.891 Cuneo (+2.416),

63.788 Novara,

429.709 Torino,

28.963 Vercelli,

30.154 Verbano-Cusio-Ossola,

4.007 residenti fuori regione ma in carico alle strutture piemontesi,

12.999 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.



I ricoverati in terapia intensiva sono 144 (-9 rispetto a ieri, quando era -2).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.115 (-25 rispetto a ieri, quando era +20).

Le persone in isolamento domiciliare sono 167.505 (-3.496)

I tamponi diagnostici finora processati sono 13.807.823 (+125.106 rispetto a ieri).



DECESSI

Sono 23 (6 di oggi, mentre ieri erano complessivamente 19), i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale diventa quindi 12.504 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.645 Alessandria,

764 Asti,

475 Biella,

1.544 Cuneo (+3; ieri era +1),

1.005 Novara,

5.973 Torino,

574 Vercelli,

404 Verbano-Cusio-Ossola,

120 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 637.296 (+22.163 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

54.950 Alessandria,

31.441 Asti,

23.312 Biella,

91.254 Cuneo (+3.101),

53.248 Novara,

329.471 Torino,

22.540 Vercelli,

24.726 Verbano-Cusio-Ossola,

2.298 extraregione

4.056 in fase di definizione.