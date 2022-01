Vieni al CNOS-FAP di Savigliano!

Il Centro di Formazione Professionale (CFP) è sito in Vicolo Orfane 6 a Savigliano.

I Salesiani hanno avviato i corsi ormai da più 20 anni sotto la sigla CNOS-FAP Piemonte.

Ragazze e ragazzi possono iscriversi “dopo la terza media” sapendo che potranno svolgere tutto il loro percorso di studi qui a Savigliano

Nei primi tre anni si può conseguire la qualifica professionale nel settore della ristorazione sala e bar e dell’agroalimentare come panificatore, pasticciere e alle trasformazioni agroalimentari della frutta della verdura e dei latticini.

Terminato il triennio il percorso di studi può proseguire con un quarto anno in alternanza formazione e lavoro in azienda per il conseguimento del diploma professionale.

E poi ancora, grazie agli accordi presi con l’IPS MUCCI, è attiva una sezione sempre presso il nostro Centro di Formazione Professionale di Vicolo Orfane 6 per conseguire il diploma di scuola superiore dell’Istituto Alberghiero frequentando il quinto anno.

Tutto questo senza escludere eventuali inserimenti lavorativi al termine dei percorsi sopra descritti.

Possiamo quindi ospitarvi dopo la terza media e guidarvi fino al conseguimento della maturità della scuola superiore, sempre al CNOS-FAP di Savigliano.

Ambienti e laboratori attrezzati, permettono a ciascun allievo di acquisire competenze con una formazione pratica ma che non lascia da parte gli aspetti legati alle softskills, alle competenze chiave quali la lingua italiana e straniera, la matematica e le scienze e all’asse storico sociale.

Un modo di allenare l’intelligenza nelle mani che rende efficace il raggiungimento dei risultati alla quasi totalità degli allievi iscritti e soprattutto permette a ciascuno di loro di vedere i risultati che via via riescono a raggiungere con impegno e serietà, ma senza disdegnare i momenti ludici e ricreativi rispettando in pieno il progetto educativo salesiano che mira a formare buoni cristiani ed onesti cittadini.

Le iscrizioni sono sempre aperte così come le visite ai laboratori accompagnate dai formatori per le informazioni necessarie a conoscere i risvolti dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale che si possono seguire nel nostro CFP.

Anche se il termine ultimo delle iscrizioni online scade il 28 gennaio, è sempre possibile (anche dopo tale scadenza!) prendere appuntamento per un colloquio gratuito di orientamento e verificare con il direttore Gianluca Dho le disponibilità rispetto alle preiscrizioni già in essere.

Una descrizione dei percorsi formativi triennali di qualifica professionale e delle possibilità successive che il CFP mette a disposizione:

- Operatore delle produzioni alimentari - Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno: al classico percorso che forma i panificatori, abbiamo anche sviluppato e potenziato le trasformazioni agroalimentari<s></s>

Titolo conseguito: Qualifica Professionale

- Operatore della ristorazione - Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande: il percorso è finalizzato a saper governare e mantenere in ordine la preparazione della sala e del bar (mise en place), conoscere il galateo al tavolo, somministrare piatti e bevande, preparare piatti, conoscere l'abbinamento enogastronomico, realizzare aperitivi e long drink, conoscere il design applicato alla caffetteria e la normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro e quella ambientale.

Titolo conseguito: Qualifica Professionale

- Tecnico delle produzioni alimentari - Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno. Si affinano le conoscenze e le caratteristiche qualitative e merceologiche delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Si impara a valorizzare le filiere tipiche del territorio: ortofrutticola, latti are le tecniche di trasformazione e conservazione con particolare attenzione ai prodotti sotto vetro. Si studiano le tecniche di lavorazione e produzione della pasta fresca e ripiena e si passa immediatamente alla pratica realizzativa. Le tecniche di produzione casearia e della birra. E si impara ad applicare i principi di Igiene e dell’HACCP durante le lavorazioni e anche dal punto di vista teorico e le Normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro e normativa ambientale. Fa parte del programma anche lo studio e l’applicazione del marketing del marchio aziendale e la gestione economica.

Titolo conseguito: Diploma Professionale

- Tecnico dei servizi di sala e bar

Durante il corso si impara ad organizzare e pianificare eventi: dalla scelta della location alla realizzazione. Ad approvvigionare cibi, bevande e materie prime, gestire il rapporto con i fornitori.

Ad individuare i bisogni del Cliente. A redigere un preventivo dettagliando i servizi offerti ed gli ordini di servizio per il personale. A verificare la qualità del servizio. A svolgere attività di marketing del marchio aziendale e la gestione economica.

Titolo conseguito: Diploma Professionale

E poi se si preferisce andare a lavorare ci saranno gli operatori dello Sportello Lavoro ad accompagnare qualificati e diplomati all’inserimento lavorativo, altrimenti c’è ancora la possibilità di un quinto anno per il diploma di stato: tutto al CFP di Savigliano.

Per informazioni rivolgiti ai nostri operatori o telefonando allo 0172-726203 oppure inviando una e-mail: info.savigliano@cnosfap.net.