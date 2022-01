Il Cuneo Volley pronto al decollo con il Cuneo Airport

Il Cuneo Volley continua il suo percorso di collaborazione e promozione del territorio e delle sue realtà, siglando la partnership con l’Aeroporto di Cuneo sito a Levaldigi. Il risultato di un progetto nato a inizio dicembre scorso e che oggi vede l’ufficialità.

La prima squadra del Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo accoglierà ogni passeggero in arrivo allo scalo cuneese, grazie alle gigantografie che andranno a rivestire il tunnel e la sala degli “ARRIVI”.

Gli scatti di Ciribirigì Studio Fotografico e Margherita Leone con i giocatori della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, a grandezza naturale, daranno il “Benvenuto” ai viaggiatori nazionali e internazionali in transito nella provincia di Cuneo.

Gabriele Costamagna, vicepresidente esecutivo del Cuneo Volley: «Siamo molto orgogliosi di questo accordo, nato a inizio dicembre scorso, da un’intuizione del nostro responsabile marketing, Davide Bima, e in seguito portato avanti da tutto il team per creare un progetto che dia lustro all’Aeroporto di Cuneo, un’infrastruttura moderna che è vanto per la Città e la provincia e allo stesso tempo regali maggior visibilità al Cuneo Volley che sta continuando a crescere non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come società. Quale modo migliore di dare il benvenuto a chi transita sul territorio se non accoglierli nella zona arrivi dello scalo cuneese?».

Anna Milanese, Direttore generale dell’Aeroporto di Cuneo: «Con grande entusiasmo abbiamo avviato la partnership con il Cuneo Volley. L'idea di essere compagni di viaggio ed accompagnare con il nostro supporto la squadra che volerà dallo scalo di Cuneo per disputare le partite in trasferta, concretizza il desiderio di sinergia con il territorio che come aeroporto perseguiamo da sempre. Auspico che sia l'inizio di una collaborazione lunga e ricca di successi».

Davide Bima, responsabile marketing del Cuneo Volley: «Questa partnership mi rende particolarmente orgoglioso; l’abbiamo voluta fortemente, ritenendo l’aeroporto un asset fondamentale per la promozione del nostro splendido territorio! Accogliere tutti i passeggeri che atterreranno con le immagini della nostra squadra è molto importante per massimizzare la visibilità della nostra realtà. Crediamo sempre di più nelle forti connessioni con tutte le realtà che lavorano per promuovere la nostra splendida provincia e regione».