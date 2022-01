Marta Bassino dopo il gigante di Kronplatz: "Sto tornando, sono tranquilla dal punto di vista mentale"

Settima posizione per Marta Bassino nel gigante di Kronplatz vinto da Sara Hector.

La campionessa dell'Esercito vede sfumare, nella seconda manche, la possibilità di centrare un podio che dopo la prima frazione sembrava possibile.

Sempre più vicino l'appuntamento con le Olimpiadi di Pechino, evocato da Marta nelle dichiarazioni post gara (FISI): “Eravamo tutte vicine ed ho fatto fatica nella parte finale, ho trovato abbastanza lungo. Sono tranquilla, anche se oggi ho fatto un po’ più fatica, in allenamento sto andando bene e mi sono allenata di più in gigante per ritrovare fluidità e son contenta di come sta andando. Chiaramente devo tirarlo fuori in gara anche se non è facile. Sono lì, anche se non al livello dell’anno scorso, però sto tornando e vedremo. Sono tranquilla dal punto di vista mentale, avrò ancora qualche giorno di allenamento prima di arrivare in Cina però vedremo di fare il massimo come sempre. Conta arrivare bene a giorno della gara, come mi hanno insegnato gli scorsi mondiali in cui arrivavo con una sciata veramente solida, quest’anno è andata diversamente ma vedremo quando saremo là. Alle Olimpiadi farò il gigante, il superg, la combinata ed il team event e forse lo slalom: un bel programma”