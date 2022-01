Volley: Giuggia Costruzioni nuovo partner di LPM Pallavolo Mondovì

La LPM Pallavolo Mondovì non ha mai nascosto la volontà di crescere, di ampliare la squadra dei partner e di migliorarsi sotto tanti aspetti. Oggi la società rossoblù annuncia quindi con orgoglio la nuova partnership con Giuggia Costruzioni s.r.l.

Un entusiasmo che trapela anche dalle parole dei vertici dell’azienda di Villanova Mondovì: «Crediamo da sempre nelle sinergie collaborative locali, imprescindibili per lo sviluppo di un territorio - ha dichiarato Paolo Giuggia, amministratore delegato della Giuggia Costruzioni s.r.l. e, insieme ai fratelli Luca, Vincenzo e Marco, quarta generazione della famiglia in azienda - ed è per questo che abbiamo deciso di supportare con convinzione la LPM Pallavolo Mondovì, tra le realtà sportive più importanti del Monregalese. Negli anni abbiamo realizzato impianti sportivi di diverse discipline e ci inorgoglisce pensare che abbiano rappresentato (e rappresentino tutt’ora) un vero e proprio trampolino di lancio per i campioni del presente e del futuro. La nuova partnership sancisce di fatto una perfetta sintonia di ideali e di valori, espressione di due realtà che intendono promuovere la cultura del “fare bene le cose».

Della stessa lunghezza d’onda anche LPM Pallavolo Mondovì. «Siamo davvero orgogliosi che l’azienda Giuggia Costruzioni abbia scelto di sostenere le nostre attività e non possiamo che accoglierla a braccia aperte tra i nostri partner. Ringrazio quindi i fratelli Giuggia per aver deciso di condividere con noi la loro passione e professionalità - ha commentato Iaia Boetti, vicepresidente dell’LPM Pallavolo Mondovì. «Radicata sul territorio, con sede a Villanova Mondovì, l’azienda nasce da una visione familiare nel 1881. Un’azienda che porta con sé la storia della propria famiglia, ma anche la voglia di crescere e di migliorare, alzando l’asticella degli obiettivi e lavorando sodo per raggiungerli. Credo che questa “filosofia” si sposi molto bene con la realtà della LPM Pallavolo Mondovì: anche noi nutriamo grandi ambizioni, sul campo e fuori. L’obiettivo resta quello di migliorare e di fare tanti piccoli passi, per arrivare a realizzare i nostri sogni!»