Volley maschile A2 - Cuneo, mercoledì sera sfida di Coppa Italia contro Motta di Livenza

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, sul secondo gradino della classifica e a quota sei vittorie consecutive, ospiterà Motta di Livenza mercoledì 26 gennaio alle ore 20.00 nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia A2.

L’abbinamento tra i biancoblù e i veneti è frutto del piazzamento cuneese sul terzo gradino della classifica d’andata e del 6° posto dell’HRK Diana Group Motta.

Sarà un confronto da dentro/fuori, ovvero un solo pass da staccare per disputare una delle due semifinali in programma per mercoledì 2 febbraio alle ore 20.30 e che, in caso di vittoria, si terrà in trasferta per Botto e compagni, in casa della compagine vincente tra Castellana e Porto Viro.

Gli abbonamenti stagionali non avranno valenza, in quanto non comprensivi della Coppa Italia, sarà istituito il biglietto unico d’ingresso a € 5,00 e gli under 14 entreranno gratuitamente.

La prevendita online è già attiva e lo sarà fino alle ore 12.00 di mercoledì 26 gennaio su www.liveticket.it; un servizio comodo ed efficace per scegliere direttamente il proprio posto in tribuna, vicino ai propri amici e/o parenti.

Per chi dovesse decidere all’ultimo minuti di partecipare alla partita, dalle ore 18.30 potrà recarsi dalla biglietteria del palazzetto.

Link diretto per la prevendita di CUNEO vs MOTTA -> cutt.ly/hI05lJj

La partita sarà trasmessa in Diretta YouTube sul canale Volleyball Word -> https://youtu.be/siM-PcvrLco