ACDA apre nuovo sportello a Racconigi

Acda Spa apre uno sportello a Racconigi per gli utenti dei Comuni di Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Ceresole d’Alba, Faule, Polonghera e Sanfrè. Lo spazio di via Angelo Spada 19/A sarà aperto ogni giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e sarà possibile presentare la modulistica, richiedere volture, sopralluoghi, informazioni relative alle bollette e ricevere tutte le indicazioni necessarie per la stipula di nuovi contratti o la variazione di quelli già in atto.

“Presenza sul territorio e accoglienza al pubblico. Il nuovo sportello nel centro di Racconigi è uno dei modi con cui Acda vuole restare a disposizione delle esigenze degli utenti e presente sul territorio. Pur in un momento storico che tende alla virtualizzazione, nel pieno rispetto delle norme anti pandemiche, Acda rafforza la presenza per i propri utenti con questo sportello che va ad accrescere la possibilità di dialogo già consolidata con gli sportelli di Cuneo e Saluzzo”, dichiara Gabriele Borsotto, Direttore amministrativo e commerciale di Acda.

“Non possiamo che accogliere con favore la scelta del servizio di prossimità che Acda offre al territorio, confermando il processo di integrazione avviato qualche mese or sono. Lo sportello richiesto in passato al precedente gestore dalla Nostra Amministrazione arriva ora a pieno servizio dei cittadini grazie all’impegno della Direzione e del CDA di Acda” dichiara il Sindaco di Racconigi Valerio Oderda.

Anche con questo presidio ACDA vuole rendere meno complesso il passaggio dal precedente gestore (IRETI) del servizio idrico integrato.