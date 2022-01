Affittare un elicottero, oggi non è una semplice tendenza, ma una necessità

Al giorno d'oggi si sta assistendo ad un'evoluzione dal punto di vista dei mezzi di trasporto: se treno, autobus, aerei e taxi restano ancora i mezzi preferiti per spostarsi, chi invece non vuol perdere tempo e deve raggiungere un luogo in fretta, preferisce affittare un elicottero.

Se fino a poco fa questo poteva essere un mezzo utilizzato da pochi per gli alti costi, ora non è più così: che sia per lavoro o per divertimento, vi è un boom di richieste grazie anche alla possibilità di richiedere e contattare agevolmente chi offre questo servizio grazie a portali come helitournaples.it ed avere la certezza di affidarsi non solo a piloti esperti, ma anche a veri e propri professionisti che sapranno guidarvi alla scelta dell'itinerario migliore per raggiungere in fretta la vostra destinazione.

Infatti, affittare un elicottero ha numerosi benefici, tra i quali:

evitare il traffico delle città,

limitare i tempi di percorrenza,

godere del massimo comfort e di un magnifico panorama.

Perché affittare un elicottero è diventato un servizio sempre più richiesto

Abbiamo affermato che utilizzare un elicottero per i propri spostamenti, è sicuramente un servizio molto richiesto, sia da turisti che da grandi uomini d’affari; ciò perché rappresenta un mezzo molto comodo soprattutto in determinate circostanze, come:

traffico intenso o addirittura bloccato in città,

poco tempo a disposizione,

mete difficilmente raggiungibili in automobile.

Affittare un elicottero sicuramente non è cosa da tutti i giorni e quindi la prima domanda che sorge è: in quale occasione si potrebbe sfruttare tale servizio?

I principali motivi di questa richiesta sono principalmente due e sono:

lo spostamento da un luogo ad un altro in poco tempo senza affrontare un traffico intenso,

quando si desidera godere di un tour turistico sotto un’altra ottica.

Non tutti sanno infatti, che vi è la possibilità di utilizzare l’elicottero proprio per le proprie vacanze per poter ammirare dall'alto, tutte le bellezze che una città ha da offrire senza lo stress di restare imbottigliati nel traffico.

Un servizio comodo, pratico e soprattutto conveniente sotto ogni punto di vista; basti pensare infatti a tutte le volte che abbiamo una riunione importante e abbiamo poco tempo, o quando dobbiamo raggiungere mete difficili in automobile, o ancora quando le vie della città sono bloccate per qualche evento; la soluzione a portata di mano è proprio quella di affittare un elicottero.

Inoltre sfruttando questo mezzo, si avrà l'opportunità di volare ad altitudini più basse in modo da sfruttare il velivolo per ciò che ci è utile, ma di godere al contempo di panorami mozzafiato.

Affittare un elicottero: quanto costa

Abbiamo visto quali sono le motivazioni per le quali poterci affidare a questo servizio, ma la domanda successiva è: quanto costa?

Per stabilire il prezzo finale bisogna fare alcune considerazioni, come:

Il modello di elicottero con cui si vuole volare;

Le tempistiche del viaggio;

La grandezza dell’elicottero;

La tipologia di motore: singolo o doppio;

L’allestimento interno, che può essere più lussuoso o più semplice.

Tali aspetti sono quelli di base, in più si andranno ad aggiungere alcuni dettagli che riguardano la modalità del trasporto: ad esempio, viaggiare di notte o in condizioni meteo avverse, con la presenza di annuvolamenti e foschia , necessita di un elicottero bimotore che sicuramente avrà un costo superiore rispetto ai modelli dotati di motore singolo.

In caso contrario, quindi viaggiare di giorno e con il meteo favorevole, un elicottero con motore singolo sarà sufficiente e il costo sarà nettamente inferiore.

Come per tanti altri servizi se si desidera noleggiare un elicottero lussuoso, per molte ore e con determinate caratteristiche costerà molto di più che uno semplice per qualche ora.

Il motivo sta nel fatto che il prezzo aumenta per garantire il giusto compenso al pilota e per il rifornimento di carburante.

Risulta chiaro che affittare un elicottero non è più una possibilità per pochi, bensì è diventato un vero e proprio servizio alla portata di tutti che si rivela comodo, pratico, utile e soprattutto che regala paesaggi unici.