Gran Bretagna si smarca dall’impegno in Ucraina e insiste con la diplomazia

Il Segretario di Stato per la DifesaBen Wallace ribadisce quanto già dichiarato lo scorso dicembre a proposito dell’impiego di soldati britannici sul territorio ucraino in caso di scontro con la Russia: è un’eventualità “altamente improbabile”.Londra continuerà comunque a rifornire Kiev di materiali, ad addestrare il suo esercito e a concedere finanziamenti, come detto dal presidente della Commissione Affari Esteri britannica Tom Tugendhat. Ma le uniche armi che fornisce sono di carattere non letale, mentre non darà armamenti di attacco. Come riporta il sito Strumenti Politici , la Gran Bretagna continua a battere la strada della diplomazia: Wallace ha invitato il suo omologo russo Sergei Shoigu a discutere di “questioni di sicurezza reciproca” e la ministra degli Esteri britannica Liz Truss andrà a Mosca per colloqui con Sergei Lavrov proprio su iniziativa britannica.Tuttavia si mantiene un certo livello di provocazione verbali e politica: Londra ha accusato il Cremlino - senza però voler mostrare alcuna prova - di essere alla ricerca attiva di figure di spicco della scena ucraina da coinvolgere nella prossima instaurazione di un governo filo-russo. Mosca ha definito queste illazioni come semplice disinformazione. Inoltre, la Gran Bretagna sta apportando modifiche alla sua missione di cooperazione militare con Kiev chiamata Operation ORBITAL per includere un piano di ritiro dei propri uomini dall’Ucraina in caso di attacco russo. La missione Orbital dura dal 2015 ed è finalizzata all’addestramento dei militari ucraini da parte dei britannici.