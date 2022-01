Il ruolo degli SCADA System nell’Industry 4.0

I sistemi SCADA svolgono oggi un ruolo di primaria importanza nel contesto dell’Industria 4.0. La crescente propensione delle aziende ad adottare applicazioni di ultima generazione ha infatti consentito a tali tecnologie di evolvere ulteriormente negli ultimi anni, integrandosi con l’IoT. D’altronde, la supervisione ed il monitoraggio del processo produttivo avvengono oggi nelle industrie 4.0 attraverso sistemi di ultima generazione, in grado di aumentare notevolmente le performance e di ovviare ai limiti del passato.

In Italia, un partner di riferimento per le aziende impegnate nella trasformazione ed avviate dunque verso l’Industry 4.0 continua ad essere rappresentato da ECSA. Parliamo di una realtà ormai nota nel panorama nazionale, che vanta un’esperienza pluridecennale nel settore e che lavora con i principali brand presenti sul mercato tra cui Siemes, Rockwell, Wonderware e Inductive Automation. ECSA è dunque il punto di riferimento per tutte quella industrie che hanno la necessità di implementare sistemi SCADA di ultima generazione per il monitoraggio di processo, integrati con l’IIoT.SCADA System: cosa sono e perché sono fondamentali per l’Industry 4.0

I sistemi SCADA sono software progettati appositamente per controllare l’intero processo produttivo nell’industria, non solo in loco ma anche da remoto. Consentono di supervisionare e raccogliere i dati trasmessi dalle varie macchine, in tempo reale, mediante interfacce grafiche intuitive. È dunque già chiaro il ruolo fondamentale svolto da tali software, che permettono di aumentare notevolmente la produttività e l’efficienza dell’intero processo produttivo, incrementandone le performance.

Soluzioni integrate per l’Industry 4.0

ECSA, sfruttando proprio le potenzialità dei sistemi SCADA, è oggi in grado di offrire soluzioni integrate e complete per l’Industry 4.0, che consentono ad ogni operatore di ottenere una visione immediata del processo.

Integrando gli SCADA System con l’IIoT è infatti possibile monitorare in tempo reale i processi, attraverso interfacce intuitive e compensibili, gestire i parametri e le ricette di produzione, ricevere notifiche ed alert di sicurezza sui dispositivi mobile ed impostare credenziali di accesso per le differenti tipologie di operatori. Non solo: grazie ai sistemi SCADA integrati con l’Industrial IOT si possono raccogliere i dati su database dedicati, gestire report personalizzati per ogni figura aziendale ed avere una completa gestione di KPI e indici di produzione.

Non dimentichiamo inoltre la fondamentale interconnessione tra i vari sistemi e software di fabbrica, che consente di aumentare le performance ed ovviare ai limiti da sempre esistenti relativi all’errore umano.

ECSA: un partner affidabile dall’inizio alla fine

ECSA è oggi il punto di riferimento in Italia per le aziende che intendano adottare sistemi SCADA ed integrarli al meglio per portare a compimento il processo di trasformazione dell’Industry 4.0. Un partner affidabile dall’inizio alla fine, che rimane al fianco del cliente anche dopo la vendita, per fornire assistenza e rendere l’industria pronta per le sfide del futuro.