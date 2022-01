La Zucca di Rocchetta di Cengio approda nella gastronomia d’eccellenza protagonista in torte salate, risotti, lasagne e creme vellutate

È stato concluso in questi giorni l’accordo che prevede una fornitura della Zucca di Rocchetta di Cengio all’azienda “Albenga in Tavola gourmet” per la preparazione di piatti pronti di grande raffinatezza, qualità e genuinità. Nei prossimi giorni nel laboratorio situato nella piana di Albenga sarà avviata la produzione di torte salate, risotti, lasagne e vellutate realizzati con la cucurbita promossa e coltivata nella Valle Bormida.

Un accordo che nasce dall’amore per la buona cucina e per i sapori autentici che da sempre animano la L’Associazione Produttori con la Comunità della Zucca di Rocchetta e l’azienda ingauna e che ora si pongono l’obiettivo di raggiungere una clientela più ampia, che vuole conoscere gli antichi sapori e saperi della nostra tradizione alimentare.

I prodotti arriveranno sulle tavole attraverso la catena gelo e con tutte le istruzioni per gustarli al meglio e ci sarà anche un riferimento al produttore con l’indicazione del numero della Zucca utilizzata, in quanto questa varietà di cucurbita è l’unica ad avere per ogni esemplare la sua “carta di identità”

“Albenga in tavola gourmet”, che è un punto di riferimento nella selezione e distribuzione di cibi pregiati in Liguria e in tutta Italia, rifornendo prestigiosi ristoranti, negozi e supermercati, amplia in questo modo la gamma della sua gastronomia d’eccellenza sempre legata al territorio ed intrecciata con le suggestioni culturali.

“Anche se viviamo in un momento non facile a causa della pandemia, non abbiamo smesso di pensare al futuro – afferma Gianpietro Meinero, Presidente della Associazione Produttori e Trasformatori della Zucca di Rocchetta – ed il nostro progetto vuole promuovere un circolo virtuoso tra produttori e consumatori, sempre più attenti alla sostenibilità e alla sicurezza alimentare. Siamo felici di condividere questo percorso con “Albenga in tavola gourmet”, che ha dimostrato sensibilità ed attenzione a questi temi. Inoltre poiché il turismo enogastronomico continua a crescere le produzioni d’eccellenza della Valle Bormida rappresentano un sicuro vantaggio competitivo e con la nostra iniziativa mettiamo la nostra storia e la nostra cultura a disposizione dei turisti. Nei piatti si trovano i profumi e i sapori del nostro territorio”.

Per maggiori informazioni

A.P e T. la Zucca di Rocchetta : www.lazuccadirocchetta.it

Telefono 347 594 6213

Albenga in Tavola Gourmet via Sant'Eugenio, 55, Ceriale

Telefono: 0182 931980