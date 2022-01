Gli eventi per la “Giornata della Memoria” nel comune di Alba

Il Comune di Alba, l’Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti, il Centro Culturale San Giuseppe e l’A.N.P.I. hanno previsto una serie di eventi per celebrare il 77° anniversario della “Giornata della Memoria”.

Il Sindaco Carlo Bo: «Il 27 gennaio 1945 il mondo conobbe l’esistenza dei campi di sterminio e con essi l’abisso dell’orrore che può raggiungere la follia umana.

Per questo è importante ricordare per non dimenticare, perché anche quelli che consideriamo diritti fondamentali acquisiti vanno difesi e preservati ogni giorno.

Il "Giorno della Memoria" è stato istituito per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

E tra questi italiani ci sono anche due nostri concittadini cui dobbiamo il tributo dell’esempio dato dalle loro azioni: Beato Girotti, rinchiuso nel campo di Dachau per aver sostenuto ebrei e partigiani, e padre Vincenzo Prandi, trucidato dai soldati giapponesi mentre tentava di salvare i suoi fedeli che si erano rifugiati nella chiesa.

Invito tutti gli albesi, in particolare i giovani che rappresentano il nostro futuro, a partecipare o a collegarsi on-line alla celebrazione, a soffermarsi per un momento di meditazione davanti a una delle Corone di Alloro deposte presso: il monumento dedicato a Padre Girotti, antistante la chiesa di S. Giuseppe; l’area “Giovanni Palatucci” in viale Cherasca, a ricordo di tutti i Giusti; la chiesa N.S. della Moretta, a ricordo di Padre Prandi; via Padre Girotti, in ricordo del Beato Girotti e i giardini di piazza Medford, in memoria della Giornata del Ricordo.»

Giovedì 27 gennaio 2022

Ore 11 – Alba, giardini di via Roma

Momento istituzionale in ricordo del “Giorno della Memoria” con deposizione di una Corona di Alloro alla targa “Martire dei Campi di Sterminio” e la partecipazione di alcune classi della scuola media “G. Vida”.

Ore 17 – Collegamento in streaming sul canale Youtube Città di Alba.

Il fulcro delle iniziative è l’incontro trasmesso in streaming dal Palazzo comunale di Alba, d’intesa con l’Assessorato alla Cultura.

I Consiglieri comunali si riuniranno per la commemorazione del “Giorno della Memoria”. I lavori, moderati dall’Assessore alla Cultura Carlotta Boffa, saranno introdotti da una conferenza con gli interventi di: Fabio Levi del Centro Internazionale di Studi Primo Levi, Michel De Luca dell’Associazione Deina, Enzo Demaria dell’ANPI Alba–Bra e Roberto Cerrato e Renato Vai dell’Associazione Padre Girotti. Seguiranno gli interventi dei Consiglieri, del Sindaco Carlo Bo e del Presidente del Consiglio comunale Domenico Boeri.

Sabato 29 gennaio 2022

Ore 17 – Alba, chiesa Nostra Signora della Moretta

Santa Messa in suffragio di Padre Vincenzo Prandi, Martire nelle Filippine.

Domenica 30 gennaio 2022

Ore 9 – Alba, Chiesa Divin Maestro

Santa messa in suffragio di tutte le vittime di campi di sterminio e delle persecuzioni e ricordo dei “Giusti”.