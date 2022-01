Saluzzo Monviso 2024, una playlist partecipata per la mostra di Lucio Rossi

Nell’attesa del giudizio della Commissione nominata dal Ministero della Cultura, spostato di 15 giorni causa Covid, continua il fermento di Saluzzo Monviso 2024, in particolare i preparativi per l’attesissima mostra fotografica di Lucio Rossi, che inaugurerà venerdì 25 febbraio 2022. Una mostra composta dal lavoro e dalle fotografie scattate nel 2019 all’interno dei territori di Terres Monviso, in cui l’artista ha sondato le persone, le valli, le professioni, i luoghi di quelle che sono le realtà di cui la candidatura fa parte, vive, e vibra.

E proprio nello spirito della candidatura partecipata che ha costruito Saluzzo Monviso 2024, in collaborazione e dialogo con i cittadini, le istituzioni e le imprese, la mostra sarà un’esperienza inedita e condivisa.

Da martedì 25 gennaio, sul sito di candidatura, verranno anticipati 18 scatti di Lucio Rossi, tanti quanti le parole che compongono il dossier di candidatura. Per ognuno di questi, il pubblico dovrà indicare quella che è la canzone che abbinerebbe: il percorso espositivo sarà quindi scandito dalle opere di Lucio e dalle musiche scelte dal pubblico.



Farsi ispirare, lasciare la mente e il cuore liberi di creare associazioni, far tornare memorie vecchie o crearne di nuove: vogliamo che guardando le immagini ci si dica quali sono i brani più indicati ad accompagnarle, di qualsiasi tipologia, dal pop alla trap, dalla musica classica, al rock.



Ognuno di questi brani suggeriti andrà poi a creare la playlist Spotify della mostra, consultabile durante l’esposizione tramite QR code.

Il contest avrà inizio martedì 25 gennaio 2022, a un mese esatto dall’inaugurazione della mostra di Lucio Rossi.

Per partecipare alla creazione della playlist, visitare il sito e i social di Saluzzo Monviso 2024.

Lucio Rossi è un apprezzatissimo fotografo italiano, originario di Parma, celebre per i suoi scatti legati alle produzioni industriali e per aver realizzato le immagini delle più importanti campagne internazionali di marchi del calibro di Barilla, in uno stile che ha saputo spaziare tra food, arte, reportage, industriale, architettura, ricerca scientifica.