Saluzzo non rinuncia al suo Carnevale: prime date per la 94ª edizione

Lavori in corso per l’organizzazione del grande Carnevale di Saluzzo. La situazione epidemiologica in atto sta infatti imponendo all’organizzazione di procedere a piccoli passi per valutare ancora ogni ipotesi sulle possibili modalità di allestimento della kermesse.



Nonostante il persistere della pandemia, gli organizzatori della Fondazione Amleto Bertoni, in sinergia con la Proloco di Rivoli, stanno già lavorando alacremente su tutti i tasselli, tra i quali l’innovativa modalità on line sperimentata lo scorso anno, per dare il via al 94° Carnevale Città Saluzzo (che anche quest’anno si avvale del titolo di “Carnevale storico” riconosciuto dal Mibact) 68° Carnevale di Rivoli – “Il Carnevale delle 2 Province”.



Tre le date certe: domenica 20 febbraio avrà luogo la presentazione della Castellana, di Ciaferlin, delle maschere del territorio e di quelle italiane che non vogliono perdersi l’occasione di partecipare anche quest’anno alla manifestazione saluzzese; domenica 27 febbraio sarà il giorno del grande contest on line su Facebook durante il quale verranno mostrate le elaborazioni delle famiglie, dei carristi e degli oratori. Martedì 1° marzo, tornerà il concorso “Coriandoli di frutta” riservato alle scuole. La formula per prendere parte alla festa sarà la solita: tutti coloro che vorranno partecipare saranno infatti chiamati a mandare una foto della loro maschera, carro, costume, etc.



I regolamenti e tutte le informazioni utili per poter partecipare, ancora in fase di elaborazione, saranno presto pubblicati sul sito internet dell’evento all’indirizzo www.carnevaleindoor.it.