Le Avis di Alba e Bra cercano personale per l’attività di raccolta del sangue

Le sezioni comunali dell'Avis di Bra e Alba sono alla ricerca di medici e infermieri per garantire l’attività di raccolta di sangue intero ed emocomponenti presso i Punti di Raccolta presenti sui territori comunali di Bra e Alba.

A causa di una carenza di personale sanitario, acuita dalla pandemia di Covid-19, vengono costantemente cancellate giornate di prelievo in tutti i punti di raccolta del nostro territorio.

Nel mese di settembre 2021, la Regione Piemonte ha rivolto un appello al personale sanitario per ricordare l'importanza della raccolta di sangue ed emocomponenti al fine di scongiurare una situazione pericolosa di carenza che potrebbe sfociare in una vera e propria emergenza sangue che metterebbe a rischio la sopravvivenza e la cura di molto ammalati.

Il Piemonte può far vanto, a livello nazionale, di una presenza capillare sul territorio per quanto concerne le strutture di raccolta del sangue. È tra le prime regioni d'Italia per numero di sacche di sangue raccolte.

Tale primato, raggiunto grazie alla sensibilità e all’altruismo di molti donatori, va tutelato e preservato.

Per ovviare alla mancanza di personale e alla conseguente cancellazione di giornate di prelievo, le sezioni dell'Avis di Bra e Alba sono alla ricerca di medici e infermieri.

"Chiediamo quindi l’aiuto - spiegano - di tutti quei medici e infermieri che vogliono avvicinarsi al mondo trasfusionale per garantire l’autosufficienza nella nostra provincia. Chi è interessato dovrà frequentare un corso di abilitazione e svolgere un breve periodo di affiancamento.

Ricordiamo che l’attività di raccolta del sangue si svolge esclusivamente al mattino in giornate da concordare. La selezione è aperta a personale medico in pensione e a sanitari ancora in attività presso altre strutture pubbliche e private. È possibile dare disponibilità anche per giornate singole".

Dove inviare le candidature

Sezione Avis Bra ODV: avisbra70@gmail.com

Sezione Avis Alba ODV: segreteria@avisalba.it

Per informazioni

Sezione Avis Bra ODV: 328.2484069 (Patrizia)

Sezione Avis Alba ODV: 0173.440318 (Luciano)