Calcio Serie D: tre recuperi nel girone A, in campo Bra e Fossano

Sono in programma, nel pomeriggio odierno, tre interessanti recuperi nel girone A di Serie D.

Dopo il pareggio con la Caronnese nuovo impegno casalingo per il Bra di Floris che riceve una Sanremese a caccia di punti per avvicinare le posizioni di testa. In campo anche il Fossano, alle prese con l'ostica trasferta sul campo del Chieri. Completa il quadro la sfida tra Gozzano e Derthona mentre è stata nuovamente rinviata (al 9 febbraio) Ligorna-Caronnese.

Fischio d'inizio alle 14,30, ad eccezione di Bra-Sanremese che avrà inizio alle ore 15.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Sanremese (Arbitro Alessandro Cutrufo di Catania)

Chieri-Fossano (Martina Molinaro di Lamezia Terme)

Gozzano-Derthona (Marco Zini di Udine)

CLASSIFICA

Novara 41, Varese 33, Chieri** 31, Borgosesia, Sanremese 30, Pont Donnaz**, Vado*** 28, Casale*, Derthona* 27, Gozzano** 25, Bra 24, Sestri Levante*** 23, Asti* 20, Ligorna**, RG Ticino 18, Lavagnese 16, Caronnese, Imperia** 15, Fossano** 14, Saluzzo 11

*16 partite giocate; **17 giocate; ***19 giocate; tutte le altre 18 giocate