Prato Nevoso pronta ad ospitare la Coppa Italia di Sci Alpino Paralimpico “Trofeo Andrea Simondo"

Giovedì 27 e venerdì 28 gennaio a Prato Nevoso, nel comprensorio del Mondole Ski, avrà luogo la Coppa Italia di Sci Alpino Paralimpico “Trofeo Andrea Simondo" organizzata dall'associazione DiscesaLiberi in collaborazione con lo sci club GAM Cervino e Pratonevoso SPA.

Giornate soleggiate sulle nostre montagne e le piste del Mondolè Ski, innevate artificialmente, giovedì 27 e venerdì 28 gennaio sono pronte ad ospitare gli atleti paralimpici che parteciperanno alla manifestazione.

Gli atleti provengono da tutto il nord Italia e sono accompagnati dalle loro famiglie. Scelgono le nostre montagne per un soggiorno piacevole ed accessibile.

Promotrice e anima dell’iniziativa è l’associazione DiscesaLiberi che da oltre 10 anni aiuta a sciare tutte le persone con disabilità, sia che desiderino cimentarsi nella forma turistico/ludica sia nell’agonismo, operativa in Prato Nevoso e nel Mondolè Ski che ospita efficienti strutture turistiche inserite in un panorama paesaggistico unico dove la natura ha espresso il meglio di se con montagne, colline, pianure, boschi e un territorio dalle mille storie.

La peculiarità di questo scenario sta nell’offerta di un servizio efficiente inserito nel contesto di un’umanità sincera.

"Tutti gli operatori del settore turistico/agonistico sono disponibili e benevoli verso le persone con disabilità. Offrono i loro servizi con il sorriso sulle labbra, con affabilità e preparazione tecnica. Mai un contrasto con le nostre esigenze e sempre con la voglia di risolvere i problemi. Ben lo sanno le squadre nazionali della Federazione Paralimpica (FISIP) che utilizzano spessissimo le strutture della Granda per i loro allenamenti” dichiara Lorenzo Repetto, presidente di DiscesaLiberi.

"La filosofia DiscesaLiberi di inclusione sta raggiungendo risultati sempre più evidenti in tutto lo scenario turistico invernale soprattutto grazie alle strutture ed agli operatori presenti sul territorio. Il mondo agonistico paralimpico internazionale ha appezzato tutto ciò durante le gare di Coppa del Mondo del gennaio 2020 a Prato Nevoso (nelle due foto di archivio, mentre la terza foto è Davide Bendotti che si è allenato insieme alla nazionale paralimpica a Prato Nevoso a gennaio 2021). Questo è un altro appuntamento dove si potrà vedere l’emozionante gesto sportivo dei nostri ragazzi paralimpici in due gare di Slalom Gigante, Trofeo “Andrea Simondo”, per continuare a perseguire ciò che si vuole ottenere, contrastando la sorte, l’infortunio e i virus ben sapendo che, per andare lontano, bisogna che il viaggio venga fatto in compagnia. In questa occasione di festa sportiva è doveroso ricordare Andrea Simondo, una eccellente ed efficiente guida di DiscesaLiberi che ci ha lasciato due anni or sono. Noi non dimentichiamo Andrea ma vorremmo che tutti lo ricordassero, almeno una volta all’anno proprio sulle piste dove lui amava sciare.Salite quindi tutti a Prato Nevoso ad applaudire tutti gli atleti! Durante lo svolgimento della gara, tra la prima e seconda manche troverete un gazebo DiscesaLiberi che sarà l’Ufficio Gara e il Punto Informazioni sulla nostra attività, vi aspettiamo!".

Ai partecipanti verrà fornita una sacca con prodotti Fior Fiore Coop, sponsor dell'evento.

Per ulteriori info: Lorenzo Repetto 335.6844866

www.discesaliberi.it/www.facebook.com/Discesaliberi