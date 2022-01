Volley A2M. Quarti di Coppa Italia, per Cuneo la sfida secca con Motta. Serniotti: "Attenti alla loro grinta" (VIDEO)

Dentro o fuori. Stasera (ore 20) al palazzetto dello sport di San Rocco, Cuneo sarà impegnata nel primo vero test stagionale, il Quarto di finale di Coppa Italia contro Motta di Livenza. Gara secca, che decreterà chi tra gli uomini di Roberto Serniotti e quelli di coach Pino Lorizio meriterà un posto in semifinale contro la vincente della sfida tra Castellana Grotte e Porto Viro. Le altre due gare dei Quarti sono Bergamo-Cantù e Santa Croce-Reggio Emilia.

Motta di Livenza è una squadra giovane, neopromossa dalla serie A3, che sta disputando un ottimo campionato anche se nelle ultime settimane, colpita dal Covid, ha rallentato un po' il passo. In campionato, all'andata a San Rocco s'impose la BAM Acqua S. Bernardo per 3-0, ma il risultato netto non deve far pensare ad una partita scontata: i veneti (venivano da un inizio di stagione sfavillante) impegnarono a fondo i biancoblu.

Tra le file di Motta spicca l'opposto aostano Kristian Gamba, uno tra i più prolifici in termini di punti della categoria nel ruolo. Gamba, classe 2000, conosce molto bene Cuneo avendo mosso i primi passi nel mondo della pallavolo proprio tra le giovanili della squadra piemontese.

Interessantissimo anche il giovane regista Alessio Alberini, 23 anni, palleggiatore che su ricezione perfetta riesce a velocizzare molto il proprio gioco, diventando così difficile preda per il muro avversario.

Altro giovane interessante lo schiacciatore ligure Claudio Cattaneo, ex VBC Mondovì, dotato di ottima prestanza fisica e, negli ultimi tempi, anche di una buona tecnica.

Al centro, una vecchia conoscenza della pallavolo cuneese, Omar Biglino, anch'egli per un paio di stagioni a Mondovì e reduce dalla duplice esperienza in SuperLega con la Sir Safety Perugia.

Di tutto questo abbiamo parlato con l'allenatore della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, Roberto Serniotti, nell'intervista video che vi proponiamo a seguire: