Volley, Coppa Italia A2M. Sighinolfi sul Quarto di Finale con Motta: "Vogliamo vincere anche per il nostro pubblico" (VIDEO)

Ormai ci siamo. Alle 20 al palasport di Cuneo BAM Acqua S. Bernardo e HRK Motta di Livenza si sfideranno per un posto in semifinale di Coppa Italia. I piemontesi, reduci da una lunga serie di sei vittorie consecutive in campionato, sulla carta partono leggermente favoriti, ma non dovranno sicuramente pensare che in campo sarà tutto facile. Motta di Livenza è una squadra composta da giovani, che sotto la guida tecnica di Pino Lorizio stanno crescendo tantissimo: lo dimostra un inizio di stagione strepitoso, rallentato un pochino nelle ultime settimane dai tanti stop causa Covid.

Sarà importantissimo anche l'apporto del pubblico di Cuneo, come sottolinea il centrale della BAM Acqua S. Bernardo, Nicholas Sighinolfi: "Giochiamo anche per loro ed è bello vedere il palazzetto con tanta gente. Vogliamo vincere per per dare un segnale positivo, in questo difficile momento per tutti".

Sugli avversari: "Sarà una partita impegnativa, ma siamo pronti. Motta ha degli ottimi battitori ed un palleggiatore che gioca molto spinto. Dovremo far valere quel pelo d'esperienza in più che possiamo vantare".

L'intervista completa a Nicholas Sighinolfi nel video a seguire: