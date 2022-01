70 anni d’artista per Franco Gotta, il pittore di Bra, profeta in patria

È nato a Bra il e oggi taglia, splendidamente, il traguardo dei 70 anni. Una vita quella di Franco Gotta, apprezzato e autorevole pittore della nostra terra, dedicata con grande passione all’arte, creando tele che incrociano forti simbologie personali e chiari riferimenti alla città che lo ha cullato dal primo vagito.

Diviso professionalmente a metà tra Italia e Svizzera, il suo baricentro è sempre Bra, che gli offre spunti per profonde riflessioni sulla vita e la natura, capace di estrinsecarsi anche in una dimensione monumentale, attraverso pennellate vivaci e innovative, che sanno guardare al classico quanto al moderno, senza distinzioni.

Come pittore ha sperimentato soluzioni creative, trovando nell’esplosione cromatica la sua più alta inventiva.



Una vera e propria tavolozza di colori che si spingono dove la parola non può arrivare. Perché la poesia parla a mente e cuore, ma non agli occhi. Parlare agli occhi significa entrare nell’anima. Ecco che cosa fa la pittura, ecco che cosa fa Franco Gotta, immerso nel suo prestigioso atelier di casa.