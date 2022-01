"Che senso ha assegnare i fondi per la cura delle strade basandosi sul numero dei residenti?"

Riceviamo e pubblichiamo.

Gentile direttore,

con l’approvazione della legge di Bilancio 2022 il Ministero dell’Interno ha assegnato ai 247 Comuni della provincia di Cuneo 5 milioni e 377mila euro suddivisi in due anni, destinati alla manutenzione straordinaria per la sicurezza stradale e il decoro urbano.



Gli stanziamenti sono calcolati in base alla popolazione residente dei Comuni. Pertanto i piccoli come Valdieri si vedono assegnati 15.000 euro (10.000 per 2022 e 5.000 per il 2023).



Viene spontaneo chiedere ai parlamentari che per la prossima Legge Finanziaria predispongano un emendamento alla legge per prevedere nuovi parametri per l’assegnazione di detti finanziamenti statali.



Oltre alla popolazione, è da considerare la lunghezza complessiva delle strade del territorio comunale, nonché l’altitudine degli arredi urbani esistenti.



Solo così saranno adeguatamente considerati e sostenuti i piccoli Comuni, specie montani, che hanno necessità evidenti di maggiori aiuti per opere di manutenzione, su cui incidono particolarmente fattori climatici e limiti di insediamento residenziale.



Guido Giordana,

sindaco di Valdieri