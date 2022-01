A Bra è il giorno di Arpino: a 95 anni dalla nascita, l’omaggio social del sindaco Fogliato

Giovanni Arpino è stato uno dei più grandi autori italiani del secolo scorso. Un orgoglio braidese, da sventolare con fierezza. Un autore raro, da ricordare e omaggiare soprattutto il 27 gennaio, data della sua nascita. La pensa così Gianni Fogliato, il sindaco di Bra, che su Facebook ha pubblicato un post in nome dello spirito di appartenenza ad una città che conserva ricordi ed una storia che, nonostante le moderne architetture, ha lasciato tracce spesso nascoste e insospettate.

Ed eccola, la citazione, proprio in calce al ritratto confezionato con l’immancabile bic dal disegnatore Giovanni Botta . “ Noi due avevamo sempre avuto poco a che fare con la pianura. E se c’era stata una America per noi, quella era l’America dei boschi, poco lontana dalle finestre di case, un andare di colline con cespugli boschi funghi e vallate di castagni di pietre e di uccelli ”. Giovanni Arpino, da ‘Regina di cuoi’ (Non c’è niente al mondo come quel treno).

I suoi personaggi non sono eroi di carta, ma uomini in carne ed ossa, che affrontano dubbi, paure e debolezze ancora presenti nella società moderna. Arpino mira a far raggiungere una più viva e acuta percezione dell’uomo e del mondo, narrando di realtà concrete, anche quando i toni si fanno fantastici e surreali. Il suo è un linguaggio sincero e coraggioso, fluido e asciutto negli articoli che scrive per i giornali, ironico e graffiante nelle sue opere. Arpino esprime costantemente, attraverso la sua parola, un messaggio di ‘vitalismo ad oltranza’, in grado, da un lato, di trascendere il male e, dall’altro, di non disperdersi in un mondo che, all’epoca e ancora oggi, cambia continuamente e velocemente.