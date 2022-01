A Cuneo la pietra d'inciampo in memoria di Alessandro Schiffer

La pietra d'inciampo in memoria di Alessandro Schiffer

Domani (venerdì 28 gennaio), alle ore 11, verrà inaugurata a Cuneo la pietra d’inciampo dedicata a Alessandro Schiffer, ebreo cuneese deportato e ucciso ad Auschwitz.

La pietà è stata collocata in frazione Madonna dell'Olmo, in via Madonna della Riva 102, proprio nei pressi dell’abitazione di Schiffer.

Qui infatti l'uomo venne arrestato, il 6 febbraio del 1944, per essere poi trasferito nel Campo di concentramento di Borgo San Dalmazzo e, passando per il Campo di transito di Bolzano, infine deportato ad Auschwitz dove morì il 10 gennaio 1945.

La posa della Pietra d’inciampo, organizzata in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo “Dante Livio Bianco”, prevede una breve cerimonia commemorativa.